Roman Mašín

Neznamená to ale vyrazit do ulic a u kontejnerů na odpadky chytat divoké potkany. Ti jsou často zdrojem nebezpečných nákaz a nositeli parazitů. Téměř všichni v zajetí chovaní potkani patří k potkanům laboratorním, zvířatům vyšlechtěným k laboratorním pokusům. Nemusíte tak mít nutně jen potkana bílého, dnes se chová okolo dvaceti barevných variet.

Kde koupit a neprohloupit?

Pokud se potkana rozhodnete doma chovat, zcela zbytečná bude asi cesta do nějaké laboratoře, abyste si ho pořídili. Chov laboratorních potkanů už je dnes organizován, podobně jako třeba chov psů nebo koček.

„Potkany je nejlepší pořídit z registrované chovatelské stanice. Registraci stanice si může každý člověk ověřit na stránkách chovatelského klubu,“ vysvětluje chovatelka potkanů Helena Hanusová Lužná. „U registrované chovatelské stanice má zájemce jistotu, že jsou mláďata zvyklá na kontakt s člověkem. Většina chovatelů ošetřuje také mláďata preventivně antiparazitikem a je tak jistota, že přebíráte zdravé a parazitů prosté zvíře.“

Potkani jsou přirozeně inteligentní zvídaví tvorové, kteří navzdory pomluvám nemají problém s čistotou.

FOTO: Helena Hanušová Lužná

V České republice existují dokonce dva kluby organizující chovatele potkanů. Na jejich stránkách se dá jmenovitě konkrétní registrovaný chovatel vyhledat. Nákup potkanů přes inzerát je většinou velkým rizikem, že si zájemce přinese domů nemocné zvíře, nebo dokonce březí samici, a tak místo jednoho má za pár týdnů celou kupu potkanů.

Téměř stejně riskantní je koupit si potkana v prodejně s chovatelskými potřebami. Ti totiž nejsou většinou chováni a prodáváni jako mazlíčci, ale jako krmivo, například pro hady.

Nenáročný kamarád

Před pořízením potkana je dobré si obstarat potřeby pro jeho chov. Přestože obrázky z laboratoří ukazují potkany v malých teráriích, pro domácí chov to není nejlepší řešení. Mnohem vhodnější jsou klece.

V uzavřeném teráriu se totiž špatně odvětrává čpavek, který je obsažen v potkaní moči. Do klece lze navíc mnohem lépe umístit různé překážky, prolézačky nebo tunely, kterými potkani přirozeně rádi prolézají.

Při troše štěstí lze spřátelit potkana i s dalšími domácími mazlíčky. Někdy dokonce i s kočkami.

FOTO: Helena Hanušová Lužná

Jako podestýlka jsou vhodné savé materiály a takové, v nichž může potkan hrabat, což je také jeho oblíbená činnost. Vhodné jsou například dřevěné štěpky. V kleci by nemělo chybět krmítko a napáječka s čerstvou vodou.

„Klec by měla být aspoň 60 x 40 x 50 cm velká, to je minimum pro ubytování dvou potkanů,“ říká předsedkyně jednoho ze dvou chovatelských klubů Markéta Čacká. „Tím se dostáváme k další nezbytné podmínce chovu. Potkani jsou sociální tvorové a přes veškerou péči majitele potřebují společnost vlastního druhu, takže by se nikdy neměl chovat pouze samotný jedinec.“

Ale pozor, potkani jsou velice plodní. Pokud se nechcete dočkat toho, že se budou u vás množit geometrickou řadou, není vhodné chovat společně samce a samice.

Socializace je pro mazlíčka základ

Potkan je známý svou inteligencí a neuvěřitelně silnými sociálními instinkty. Proto není složité si ho ochočit a udělat z něj opravdového domácího mazlíka. Jen je potřeba socializovat ho a zvykat na kontakt s člověkem. Pokud s člověkem nezíská špatnou zkušenost, velice rychle k němu přilne.

Tak jako člověku, ani potkanovi není dobře samotnému. Vždy je třeba chovat alespoň dva jedince.

FOTO: Markéta Čacká

„Potkani jsou velmi rádi v lidské přítomnosti a bezproblémově snášejí hlazení a mazlení,“ upozorňuje Helena Hanusová Lužná.

„Všeobecně platí, že samci bývají klidnější a línější, vyhledávají u člověka místo na spaní a nechávají se dlouho drbat v kožíšku. Samičky jsou oproti samcům více aktivní a zvídavé, lépe spolupracují při učení se různým dovednostem.“

Potkani se běžně naučí slyšet na své jméno a při troše trpělivosti a dostatku pamlsků je lze naučit i různým trikům. Ale asi největší odměnou pro majitele je, když se mu potkan usadí na rameni a spokojeně mu bručí do ucha. Tak se chová dobře socializované zvíře.

Krmení a napájení

Protože mají potkani nutkání ve svém příbytku hrabat, nedoporučuje se nechávat jim vodu v misce. Bude hned znečistěná. Na trhu je několik druhů speciálních napáječek, kde voda zůstává stále čistá a potkan se je rychle naučí sám obsluhovat. K čerstvé vodě by měl mít přístup neustále.

Potkani jsou všežravci a jako takoví potřebují pestrou stravu. Rozhodně to ale neznamená, že jim postačí zbytky z kuchyně.

FOTO: Helena Hanušová Lužná

Potkan je všežravec, uvítá stravu pestrou a vyváženou. Nejlepší je krmit ho speciálními směskami, které kromě obilovin obsahují i nezbytné živočišné bílkoviny.

„Potkani jsou sice všežravci, ale samozřejmě to neznamená, že mohou dostávat ke krmení úplně všechno,“ varuje Markéta Čacká. „Určitě by neměli dostávat uzeniny, slané sýry, alkohol. Nedoporučují se ani citrusy, mango a další exotická ovoce, nebo třeba čokoláda.“

Stravu lze doplňovat čerstvým ovocem a zeleninou a občas třeba vařeným vejcem, syrovou rybou, bílým jogurtem, tvarohem nebo vařenými těstovinami. Ale vždy je třeba dát pozor na to, aby potkan příliš nepřibíral. Obezita je u něj ještě větší riziko než u člověka.

Denní péče a čistota

Potkan je, podobně jako třeba kočka, zvíře, které nevyžaduje koupání nebo speciální péči o srst. Tu si instinktivně čistí sám. Péče se tak omezuje jen na doplňování čerstvé vody a krmiva a samozřejmě pravidelný fyzický kontakt s člověkem.

Pokud budete třeba na dovolené, tak bez vás potkan strádat nebude, pokud má v kleci svého potkaního parťáka.

Kdo se nechce dočkat nečekané nadílky v podobě mláďat, chová pouze jedince stejného pohlaví. Naopak chovatelé, kteří mají chovné stanice, chovají samečky i samičky.

FOTO: Helena Hanušová Lužná

Kromě doplňování vody a krmení je velice důležité udržovat potkaní příbytek v čistotě. Znamená to pravidelně vyměňovat podestýlku a klec vyčistit. Potkani moc rádi tráví čas i mimo klec, ocení tak výběh v bytě.

Pochopitelně nelze potkana pustit zcela volně, aby si mohl zalézt, kam chce. Může se stát, že zaleze do nějakých nedostupných zákoutí anebo začne zkoušet ochutnávat třeba kabely elektroinstalace. I když je malý, je třeba ho mít stále pod dozorem a potkaní výběh ohraničit tak, aby byl v bezpečí.

Zdraví a zase zdraví

Pokud se o potkana majitel dobře stará, není nutná zvláštní veterinární péče. Tato zvířata nemají žádná povinná očkování a ani nepovinně se neočkují. Jen se doporučuje pravidelné ošetření proti vnějším parazitům.

Nejčastějším zdravotním problémem chovaných potkanů je obezita způsobená nevhodnou stravou a překrmováním. Obezita má pak velký vliv na další onemocnění, například u samic podporuje růst nádorů mléčné žlázy.

„Potkani jsou také náchylní na respirační problémy, mohou chytit lidské nachlazení, které u nich může přejít v zápal plic,“ varuje Helena Hanusová Lužná. „Méně častý je zánět vnitřního ucha a různé abscesy pod kůží. Vše je léčitelné, důležité je včas vyrazit k veterináři.“

Právě kvůli náchylnosti k prochladnutí by neměl být příbytek potkana umístěn v průvanu nebo v blízkosti topení, aby se nepřehřál. Jakékoliv ofouknutí je pak pro zvířátko velmi nebezpečné.

Na výstavu i na závod

Každý chovatel je hrdý na své čtyřnohé kamarády. Stejné je to u chovatele potkanů. Proto i pro ně pořádají oba kluby v ČR pravidelné výstavy, kde se kdokoli může svým potkanem pochlubit a nechat si ho od odborníků posoudit.

„Každoročně pořádáme několik výstav potkanů České republiky a také se podílíme na pořádání výstav v zahraničí,“ říká Markéta Čacká. „Na těchto výstavách se mohou vystavovat nejen potkani s průkazem původu, ale otvíráme kategorie i pro takzvané mazlíky, ve kterých může být vystavený jakýkoli potkan.“

Také potkani mají své vlastní výstavy, dokonce na nich získávají ocenění a diplomy.

FOTO: Markéta Čacká

Atraktivní součástí výstav jsou také různé soutěže. Nejčastěji to jsou závody v překonávání překážkové dráhy (tzv. agility), kde může potkan ukázat svou šikovnost a majitel svou schopnost svého mazlíka něčemu naučit.

Potkan a děti

Potkan je jedním z domácích zvířat, která jsou vhodná i pro děti. Socializovaný potkan není agresivní, a pokud se s ním dítě naučí vhodně manipulovat, může mu být dobrým kamarádem a naučí se na něm péči o živého tvora.

Nevýhodou, ale současně i výhodou, je poměrně krátký život potkanů. Jen málokdy se dožívají více jak 3 let.

Jako všechna mláďata, i malí potkánci jsou roztomilí.

FOTO: Helena Hanušová Lužná

Potkan je prostě nenáročným domácím mazlíčkem, který, pokud mu pořídíte potkaního kamaráda, není ani až tak závislý na lidech, pokud jde o to, aby byl denně s někým v kontaktu. Ale v takovém případě se majitelé ochuzují o krásné chvilky s milým a inteligentním zvířetem.