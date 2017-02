Většina vysavačů do dílny vypadá jako velký kýbl s víkem, ve kterém je motor. Pod víkem se nachází skládaný papírový filtr, který má velký povrch, přes nějž proudí znečištěný vzduch. Těžší nečistoty padají do nádoby, lehčí se zachytávají na filtru. Do nádoby lze vložit také hygienický vak, v němž se zachytí téměř všechny nečistoty, takže nádoba zůstane čistá a nezanáší se filtr.

Odsávání využijete asi nejčastěji při vrtání do zdi v interiéru.

FOTO: Metabo

Dobrý dílenský vysavač by měl mít zásuvku pro zapojení elektrického nářadí. V takovém případě můžete vysavač zapnout tlačítkem sami, nebo se zapne automaticky při rozběhu připojeného elektrického nářadí. Díky tomu neběží na prázdno v okamžiku, kdy s nářadím nepracujete.

Existují speciální nástavce pro odsávání i při vrtání elektro-pneumatickým kladivem.

FOTO: Makita

Další výhodou této koncepce dílenských a průmyslových vysavačů je schopnost vysávat vodu. V tom případě je nutné demontovat papírový filtr a místo něj nasadit návlek pro mokré vysávání. Voda zůstává ve sběrné nádobě, a když hladina dosáhne určité výšky, plovák vysavač vypne, aby se voda nedostala do motoru. Výhodou je, když takový vysavač má na spodní straně ventil, aby se voda dala vypustit bez nutnosti demontáže víka.

Čistota – půl zdraví

Využívat průmyslový vysavač pouze k úklidu dílny po práci by bylo jako jezdit se závodním autem na půl plynu. Vysavač je totiž určen také k prevenci, aby jemné částice vznikající při práci do vzduchu neunikly vůbec. Proto ke každému dobrému vysavači do dílny existují různé koncovky pro připojení k odsávacímu hrdlu elektrického nářadí.

Víceúčelový vysavač si poradí s různými nečistotami včetně vody.

FOTO: Kärcher

Použitím vysavače při obrábění nejenže před znečištěním chráníte dílnu, ale především své dýchací cesty. Odsávání je totiž nejúčinnější v případě těch nejjemnějších částic, které jsou pro náš organizmus nejškodlivější. Samozřejmostí je současné použití respirátoru.

Odsávání je velmi účinné při broušení dřeva.

FOTO: Nilfisk

Částečky materiálu rozptýlené ve vzduchu nedělají dobře ani vašemu nářadí. To je totiž většinou chlazeno vzduchem proudícím skrz jeho útroby. Zvlášť nářadí kategorie hobby není tak dobře utěsněno proti nečistotám, které pak způsobují rychlejší opotřebení.

Bez průmyslového vysavače se neobejdete při řezání drážek do zdiva.

FOTO: Metabo

V neposlední řadě má odsávání vliv na kvalitu i rychlost obrábění a životnost nástrojů. Třeba při broušení se méně zanáší brusný papír a snižuje se riziko poškrábání povrchu. Při řezání se odsáváním třísek z řezu snižuje tření, tudíž i zahřívání a opotřebovávání pilového listu nebo kotouče. Při řezání drážek nebo vrtání otvorů do zdiva je odsávání nezbytné, jinak do vzduchu proudí velké množství prachu, který v drážce či otvoru působí vůči diamantovému kotouči i vrtáku jako brusivo.

Čistá práce

Asi každý kutil použil někdy vysavač při vrtání do zdiva v bytě. Znáte to – buď si na pomoc pozvete někoho dalšího, aby držel sací hubici pod vrtaným otvorem, nebo se snažíte jednou rukou vrtat a druhou držet hadici vysavače. Existuje samozřejmě i praktičtější řešení v podobě různých odsávacích adaptérů. Nepotřebujete pak pomoc druhého člověka, můžete se naplno věnovat vrtání a špinavou práci za vás udělá vysavač.

Vedle odsávacích nástavců pro vrtání existují také kryty pro odsávání na úhlové brusky.

FOTO: Makita

Obdobné nástavce ale existují i pro další běžná elektrická nářadí, třeba pro úhlovou brusku. Jiné typy nářadí, jako jsou různé brusky a pily, mají hrdlo pro připojení vysavače většinou zabudované v sobě. Samostatnou kapitolou jsou stacionární truhlářské stroje (pily, frézky), které se připojují na rozvody velkých dílenských odsávacích stanic.

Když nemáte vhodnou redukci, můžete v nouzi použít i odpadovou trubku.

FOTO: Tomáš Krásenský

Každý vysavač vzduch nejen nasává, ale také vyfukuje. Při použití dílenských vysavačů v uzavřeném prostoru je tedy vždy riziko, že vzduch proudící z vysavače, byť je po průchodu filtrem čistý, zvíří prach a nečistoty usazené na povrchu. Proto je výhodné pořídit si vysavač, který má vyfukování vzduchu vyřešené podobně jako nasávání, tzn. že na hrdlo výfuku lze nasadit hadici, kterou pak vyvedete z místnosti ven (princip centrálních vysavačů).

Vysavače s možností připojení hadice na výfuk vzduchu se dají použít i k huštění lehátek, bazénů apod.

FOTO: Nilfisk

Z každého materiálu a způsobu obrábění vniká jiný prach, rozděluje se do tříd nebezpečnosti od nejhrubšího po nejjemnější (L, M, H). Pokud použijete vysavač s nedostatečnou filtrací na velmi jemný prach, který vzniká třeba při broušení sádrové stěrky, nejjemnější částice se namísto zachycení ve filtru rozptýlí do prostoru. V takovém případě je použití vysavače kontraproduktivní.

Za to vás žena nepochválí

Použít pro kutilské práce domácí vysavač není dobrý nápad. Za prvé se sběrný sáček, popřípadě nádoba znečistí jemnými nečistotami, které mohou ucpat filtr. Za druhé mají bytové vysavače méně objemné sběrné nádoby, takže se rychle naplní. Za třetí po vysávání většího množství minerálního prachu vysavač pěkně ztěžkne, nehledě na to, že při jeho dalším spuštění se z něj může třeba v obývacím pokoji vzedmout oblak prachu. Jen těžko takový vysavač při použití v dílně udržíte čistý, takže před použitím v obytné místnosti bude nutné ho aspoň zvenku důkladně očistit.

V poslední době se objevují také dílenské vysavače na akumulátory.

FOTO: Makita

Pokud nechcete hned kupovat dílenský vysavač, je řešením pořízení nádoby pro vysávání popelu z krbu. Jde v podstatě o průmyslový vysavač bez motoru, tedy sběrnou nádobu s filtrem. Sání obstará váš domácí vysavač, nečistoty však zůstanou ve sběrné nádobě a na filtru. Do vysavače se pak dostane jen minimum nečistot. Samozřejmě můžete zapomenout na vysávání vody.

Zajímavou variantou je nástěnný vysavač do garáže, který je určen především k úklidu auta.

FOTO: Newag

Rada z praxe Kvalitní dílenský vysavač má sací hadice vyrobené z antistatického materiálu. Při odsávání např. při frézování či hoblování dřeva se totiž třísky letící velkou rychlostí třou o stěny hadice a u levných vysavačů (resp. hadic) vzniká statický náboj. Každou chvíli vám tak váš stroj uštědří nepříjemnou ránu, takže budete mít pocit, že probíjí. Ve skutečnosti jde o výboj statické elektřiny. Hadice levných vysavačů se také snadno poškodí, když na ně třeba šlápnete.

Různé průměry

Možná jste si všimli, že každé nářadí, někdy dokonce i od stejného výrobce, má jiný průměr odsávacího hrdla. Renomovaní výrobci vysavačů nabízejí různé adaptéry a redukce, případně vyrábějí vysavače pro samotné výrobce nářadí s příslušnými koncovkami. Mnohem levnější a funkční řešení je použití šedých odpadových trubek s gumovým lemem (HT), které jedním či druhým koncem na většinu odsávacích hrdel a koncovek pasují.