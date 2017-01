Rybenky jsou bezkřídlý hmyz, jenž vyhledává stinná vlhká místa. Jsou pokryty šupinami a mají ploché šedé tělo protáhlého, téměř až kapkovitého tvaru, které jim dalo jejich jméno. Pro zajímavost: Slovo „ryba” se v nějaké podobě v jejich pojmenování objevuje i v jiných jazycích, navzdory tomu, že s rybami jako takovými nejsou nijak příbuzné.

Jejich rozmnožovací cyklus není nikterak vázaný na konkrétní roční období. Nelze s nimi, pokud se doma přemnoží, bojovat podobnými způsobem, jako třeba s moly nebo octomilkami. Tj. neexistuje období, kdy bychom si od nich „odpočinuli”.

Rybenky samy na člověka žádné choroby nepřenášejí, přesto mohou doma napáchat určité škody. Živí se totiž zbytky škrobů a sacharidů. Pozornost budou doma tudíž věnovat nejenom různým drobkům na zemi, nebo mouce ve spíži, ale dokážou spořádat i kousíčky papíru a dokonce i některých druhů lepidel. Ve větším počtu proto mohou poničit papírové či kožené výrobky a dokonce i koberce.

Jen neškodí, také pomáhají V zájmu objektivity je ovšem dlužno rybenkám k dobru přiznat, že jsou přírozeným nepřítelem a likvidátorem roztočů, jimiž se rovněž živí.

Preventivní opatření



Jako u všech nežádoucích společníků v domácnosti, také likvidaci rybenek je potřeba začít a odvinout od prevence. V tomto případě to znamená především důkladně větrat a vysoušet místa, kde v domácnosti zůstává nejčastěji vlhko, tj. právě v koupelně a na toaletě. Pomoci může například pravidelné praní a provětrávání rohožek v těchto místnostech, pokud už je nutné je mít.

Při vytírání nenecháváme podlahu vlhkou, aby sama uschla, místo toho ji na závěr vytřeme do sucha, a to zejména při okrajích a v rozích.

Poškozené tapety, praskliny a spáry v podlahách a lištách po jejich okrajích je třeba důkladně vyplnit, například tmelem nebo silikonem. Spáry a otvory, jež nelze vyplnit, je nutné pravidelně při každém úklidu vysávat, aby v nich rybenky neměly možnost naklást úspěšně vajíčka.

Praktické je zkusit také odtoky v umyvadlech a vanách na noc uzavírat zátkou, neboť i to jsou místa, kudy rybenky do bytu přicházejí. Pomoci může i občasné prolití těchto otvorů vroucí vodou.

Ekologická likvidace

Nejsou-li rybenky doma ještě příliš rozmnožené, stojí za to zkusit je nejprve vypudit. Ideálně se k takovému účelu hodí vanilkové lusky. Rybenky totiž vanilku nemají rády. Pozor ale, vadí jim skutečná vanilka, nikoli její náhražky. Řešením je tedy zakoupit několik vanilkových lusků, ty podélně rozkrojit a nakrájet pak na menší kousky, které vhodně umístíme na místa, kde se tato zvířátka nejčastěji vyskytují. Účinek by se měl dostavit během několika dnů.

Elegantním (a levnějším) řešením může být brambora. Tu je třeba nastrouhat, hromádku rozestřít na papír a vše umístit opět do blízkosti míst, kde se rybenky vyskytují. Ty se do takto nastražené brambory v noci zahrabou, takže ráno stačí vzít papírek s bramborou a vyhodit jej před domem, například do kontejneru. (Vyhodit bramboru doma do koše není ze zřejmých důvodů řešením.)

Stejně tak lze vytvořit doma pastičky ze směsi melasy a octa (poměr 1:2), eventuálně boraxu a moučkového cukru (poměr 1:1), do nichž se rybenky chytí. Pastičky umisťujeme co nejblíže cestičkám, po nichž se rybenky doma prohánějí.

Když všechno selže, je tu ještě chemie



Na trhu lze samozřejmě nalézt i speciální prostředky a výrobky, které jsou určeny pro likvidaci rybenek. Vybrat si lze různé druhy pastí, lepivých pásků, ale i sprejů. Zájemce o komerčně vyráběný prostředek se obvykle k potřebné informaci, zda je daný výrobek použitelný také proti rybenkám, musí pročíst, neboť kromě rybenek dané produkty pomáhají likvidovat i další druhy hmyzu v domácnostech.

Zvláště pasti a lepicí pásky bývají vyrobeny na bázi bez insekticidů, obvykle obsahují látku, která rybenky a další hmyz naláká, takže pak uvíznou na lepivé ploše. Pasti lze pořídit za částky od dvacetikoruny za kus.

Naopak posypy a spreje obsahují ve většině případů insekticidy a biocidy, takže jejich aplikaci je třeba důkladně zvážit, jsou-li v domácnosti také domácí mazlíčci nebo malé děti. Posyp lze pořídit za částky okolo 35 korun za kus, speciální sprej v množství 600 ml zhruba za 170 korun.