Mezi světové lídry ve vývoji akumulátorové techniky v oblasti nářadí patří německá firma Metabo. Vyrábí nářadí pro řemeslníky, její cenově dostupnější produkty ale najdete i ve výbavě náročných kutilů. Cílem je zbavit uživatele strojů závislosti na elektrické síti. Současná úroveň akumulátorové techniky už to dovoluje.

Důkazem bylo nedávné představení velké akumulátorové úhlové brusky, jejíž výkon je srovnatelný s elektrickým strojem na 230 V o příkonu 2400 W. Takový výkon už je dostatečný prakticky pro všechny ruční i některé stacionární stroje.

První velká akumulátorová úhlová bruska na světě WPB 36-18 LTX BL 230 v akci

Kapacita není všechno

Donedávna to vypadalo, že se výrobci akumulátorového nářadí předhánějí v tom, kdo na trh uvede akumulátor s vyšší kapacitou, v poslední době se objevují také zdroje s čím dál vyšším napětím. Když před pár lety Metabo přišlo s akumulátorem o kapacitě 6,2 Ah, stačilo to na první místo. S dnešními 7 Ah to ale vypadá, jako by mu ujel vlak. Někteří výrobci (Milwaaukee) na veletrhu předváděli akumulátory o kapacitě až 9 Ah. Jak je tedy možné, že Metabo patří stále ke špičce v oboru?

Větší kapacita totiž zaručí delší výdrž akumulátoru, nikoli však vyšší výkon. Podobné je to s napětím. Ani ta sebevětší baterie s velkou kapacitou nemusí být schopná dodat určitý výkon, přesněji elektrický proud. Pro získání stejného výkonu musí akumulátor o napětí 36 V dodat řádově vyšší proud než zásuvka 230 V. A právě výše zmíněná firma se namísto honby za co nejvyšší kapacitou zaměřila na schopnost dodat maximální možný proud, který pak v součinu s napětím tvoří výkon.

První na světě

Snad každý výrobce nářadí má na svém kontě nějaké prvenství. V akumulátorové historii se objevují názvy firem Bosch, DeWalt, Festool, Makita či Milwaukee. Další v řadě je Metabo právě s úhlovou bruskou s kotoučem o průměru 230 mm, kterou na trh uvedlo jako první. Je výsledkem dlouhého vývoje, který byl zhmotněním vize z roku 2009. Firma už tehdy plánovala, že se všechny běžné elektrické stroje při práci v dílně i na stavbě obejdou bez elektrické zásuvky. Jen nebylo zřejmé, kdy k jejich výrobě přikročí.

Většina výrobců elektrického nářadí nabízí desítky strojů, které mohou sdílet stejný akumulátor.

Že se to stalo právě teď, je zásluhou vývoje lithiových akumulátorů. Ty vyrábí specializované firmy, elektronika komunikující se strojem už je ale dílem výrobců nářadí. Ti méně pohotoví pak se zpožděním využívají řešení vytvořená konkurencí.

Stavba bez kabelu

Významným odbytištěm pro firmy vyrábějící elektrické nářadí je stavební průmysl. A právě na stavbách je poptávka po akumulátorovém nářadí velká. Často nebývá zásuvka na 230 V dostupná vůbec, nebo je od místa, kde se pracuje, velmi daleko.

U Mafellu nechyběla legendární přímočará pila 1Pcc, ale ani nejnovější akunářadí.

To se dosud řeší prodlužovacími kabely nebo použitím těžkých a drahých benzinových či naftových generátorů elektrického proudu. Obě řešení sice zvyšují akční rádius elektrických strojů, neodstraňují však jeho největší slabinu – přívodní kabel, který obsluhu omezuje a někdy je i bezpečnostním rizikem. Snad nikdo jiný než stavební dělníci nevolá tak hlasitě po elektrickém nářadí bez kabelu.

Značka Mafell cílí hlavně na tesaře, kterým nabízí nejpropracovanější systém vodicích lišt.

To si výrobci moc dobře uvědomují a vývoji těchto strojů věnují velkou pozornost. Posledním počinem je právě velká úhlová bruska, kterou ocení především pokrývači, kteří řežou keramické a betonové tašky, ale také další profese, které při své práci potřebují dělit beton či ocel. A prořez 77 milimetrů je někdy rozhodující.

Bosch představil úhlovou brusku s podsvíceným stavovým zobrazovačem.

2 × 18 V

Že je stavba pro akumulátorové nářadí lákadlem, dokazují i expozice dalších značek. Pokosové pily, používané nejen při realizaci dřevostaveb, existují v akumulátorové verzi už nějakou dobu. Najdete je v portfoliu firem Milwaukee či Makita, DeWalt nyní přišel s další zajímavou inovací. Jeho systém FlexVolt, který u akumulátorů dovoluje přepínat napětí mezi 54 a 18 V, je právě u pokosové pily doplněn o možnost zasunout místo akumulátorů adaptér pro napájení ze sítě 230 V.

O vyspělosti akumulátorové techniky svědčí i to, že pila má v obou módech stejný řezný výkon.

Smysluplnou inovací je možnost napájet akumulátorový stroj ze zásuvky pomocí adaptéru.

Současným trendem je používání dvou akumulátorů o napětí 18 V současně. Tím se získá napětí 36 V a podle Ohmova zákona pak k dosažení stejného výkonu stačí nižší proud. Většina strojů na 36 V se tedy vyrábí buď ve verzi pro jeden akumulátor 36 V nebo dva akumulátory 18 V.

Pro toho, kdo už používá stroje na akumulátory 18 V, to znamená možnost pořídit si stroj na 36 V, aniž by musel kupovat novou řadu akumulátorů s napětím 36 V.

Nejbližší budoucnost

Výrobci přirovnávají stav na poli akumulátorového nářadí v současné době k situaci v automobilovém průmyslu, který patří k hlavním hybatelům vývoje akumulátorů. Nikdo nepochybuje, že blízká budoucnost bude patřit pohonu napájenému elektřinou z článků. Otázkou samozřejmě je, jakým směrem se vývoj akumulace elektřiny vydá. U dopravních prostředků to s největší pravděpodobností budou spíš vodíkové palivové články, nářadí zatím sází na nabíjecí akumulátory.

Zajímavou myšlenkou je bezdrátové nabíjení, které zatím bez velké odezvy nabízí firma Bosch. Tak uvidíme, zda jen předběhla dobu, nebo je to slepá ulička. Jiní producenti spíš plánují rozšiřovat paletu akumulátorových strojů tak, aby pokryla všechny obory, kde je poptávka.

Metabo v Mnichově odhalilo i prototyp akumulátorového dílenského vysavače.

Trumfem v rukávu má být akumulátorový průmyslový vysavač s automatickým spínačem, který rozpozná vibrace běžícího nářadí a spustí odsávání. Zbývající mezeru na trhu akunářadí pro stavbu už v červnu zaplní první akumulátorové míchadlo na stavební chemii, v budoucnu zřejmě přibude i vzduchový kompresor.