Když se snažíme ušetřit tak, že topení úplně vypínáme, je to špatně. V příliš vychladlém bytě je nutné intenzivněji topit a spotřeba je nakonec větší.

Koho omrzel klasický bílý radiátor, může mít jiný. Třeba s potiskem na čelní desce. Vybrat můžeme vlastní obrázek, fotografii nebo zvolit motiv z 36 snímků, který nabízí aplikace Designer. Deska se na těleso upevní háčky a magnety. Cena potištěné desky se odvíjí od velikosti radiátoru, přibližně od 1500 Kč.

FOTO: Korado

Jestliže bydlíme v bytovém domě, je dobré vždy topit minimálně na 16 °C. Tohle teplo už většinou máme v ceně a zaplatíme ho tak jako tak. Připlácíme, až co protopíme navíc.

V bytě vždy udržujme teplotu minimálně na 16 °C. Tohle teplo už máme v ceně, tak toho využijme! Nemá smysl teplotu snižovat.

FOTO: Jablonecká energetická

Regulujte chytře



Kdo chce ušetřit, neměl by všude topit na 25 °C, navíc pro každou místnost je vhodná jiná teplota. V obývacím pokoji je to od 20 do 22 °C, v ložnici postačí 16 až 18 °C. S chodbami je to podobné. Přitopit si můžeme v koupelně.

Místnosti levně vytopí i krbová kamna Hartola, která mají výkon 6,0 kW a nabízejí i prostor na ukládání dřeva. Použitelné palivo: kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety. Cena 9490 Kč.

FOTO: Mountfield

Obvykle jsme celý den mimo domov, proto se vyplatí pořídit termostat. Udrží teplotu na přijatelném minimu a my ho snadno nastavíme před naším návratem. To samé platí v noci. Termostat se zapne třeba půl hodiny před tím, než nám zazvoní budík. Takže vstáváme do vyhřátého bytu.

Důležité je, aby se teplo z radiátorů dostalo k nám. Záclony a závěsy ho zkrátka drží. Na radiátorech také nesušme prádlo! Existují i fólie, které se nalepí za radiátor - teplo od zdi se tak odráží do místnosti a nevytápí se stěna.

Umíte větrat?



Když cítíme kolem okna závan studeného vzduchu, je to špatně. Stejně tak, když se dveřmi dostává zima z chodby. Vysledujme tato slabá místa a pro začátek kupme těsnění v hobby marketu. U dveří někdy stačí vyšší práh a teplo zůstane uvnitř. Na noc zatáhneme rolety a závěsy.

Okny uniká hodně tepla a tomu musíme zabránit. V nabídce střešních oken je systém Thermo Technology, který obsahuje zateplovací sadu a lemování v jednom. Výsledkem je dokonalé osazení a vodotěsné napojení na střešní plášť.

FOTO: Velux

Pro klima v interiéru je zásadní, jak větráme. Když je venku chladno, větrejme krátce a intenzivně. Okna otevřeme dokořán a vytvoříme průvan. Tak se rychle vymění vzduch, ale o teplo nepřijdeme.

Naopak, když větráme dlouho ventilačkou, postupně se ochlazují zdi a my musíme celý byt vytápět znovu.