Proč je dobré si dokumenty ke komínu pečlivě schovat? Je to dobré pro okamžik, kdy se na spalinové cestě něco zásadního mění, např. vyměňujeme spotřebič, provádíme na komínu či spalinové cestě stavební a jiné úpravy. Zprávu o kontrole oceníme v případě, kdy dojde k požáru. Při jeho vyšetřování bude pojišťovna vycházet z informací, které zjistili hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, tedy ignorování kontroly, vyplatí pojišťovna buď méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také nic. Navíc se vystavujeme pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé, to znamená, že k ní nedošlo do 12 měsíců od kontroly předchozí.