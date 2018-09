Na jedné straně musí být funkční místností, kde se využívají stále nové spotřebiče, na druhé straně je kladen stále větší důraz na její obyvatelnost, všestranné využití, propojení a sladění s ostatními prostorami bytu. Právě proto je rekonstrukce původních kuchyní v panelákových bytech, které už nedokážou splnit tyto požadavky, už téměř nevyhnutelností.

Optimální odstupy Pokud plánujeme kuchyňskou linku do U, ve dvou řadách naproti sobě, případně s ostrůvkem, měli bychom dodržet optimální odstup 120 cm. Je to z důvodu pohodlného otevření 60 cm dvířek (myčka, trouba, skříňka, zásuvka). Menší vzdálenost (do 90 cm) je možná, nicméně je třeba počítat s tím, že například myčku budeme obsluhovat ze strany.

Jasná představa

Nejprve si musíte udělat přesnou představu. Už na začátku byste se měli rozhodnout, zda změníte jen kuchyňskou linku, nebo provedete komplexní přestavbu i s výměnou oken a dveří, případně částečně změníte dispozici bytu. Především musíte zvážit prostorové možnosti, velikost a dispoziční umístění kuchyně. Chcete ji využívat jen pro přípravu jednoduchých jídel, nebo je vaření vaší vášní? Chcete, aby byla společenskou místností, jejíž nedílnou součástí bude i jídelní kout? Umožňují to prostorové podmínky vašeho bytu?

Plánování v zónách Pro optimální využití prostoru bychom měli kuchyň plánovat v pěti za sebou jdoucích zónách. Pokud zóny zpřeházíme, nestane se samozřejmě nic tak hrozného, pouze se při vaření víc nachodíme. 1 zásoby = potraviny, lednice, spíž 2 ukládání = nádobí, talíře, sklenice, příbory 3 mytí = dřez, myčka, odpadky, odkládací prostor 4 příprava = pracovní příbory, drobné kuchyňské spotřebiče, koření 5 vaření = varná deska, trouba, mikrovlnka, digestoř, hrnce, pánve, plechy

Zásadní změna dispozice?

Nebo chcete změnit dispozici zásadně, otevřít kuchyni do obývacího pokoje, respektive ji přemístit někam jinam, abyste získali prostor pro další pokoj? Rozhodnete-li se propojit kuchyň s obývacím pokojem, pak je vhodné sladit kuchyňský nábytek s jeho zařízením. Pokud by takovéto řešení bylo pro vás příliš radikální, nechte ji s ostatními místnostmi spojenou dveřmi, a abyste získali prostor, můžete staré dveře zaměnit například za posuvné.

Stolování Ideální stůl pro 4 osoby – šíře 75-100 cm, délka 90-120 Optimální prostor pro židli je 75 cm od stolu, za tím by mělo být ještě 55 cm na pohodlný průchod.

Řešení s příslušnými detaily

Ocitnete-li se v této fázi uvažování, pak nastal čas na konzultaci s architektem nebo stavebním inženýrem, kteří na základě půdorysu vašeho bytu nabídnou možná řešení a pomohou i s příslušnými detaily. Určitě se zúročí návštěva kuchyňského studia, případně několika studií, zejména pokud si dáte zhotovit grafický návrh případně vizualizace a cenovou nabídku. Kuchyňská studia jsou v tomto ohledu kreativní, jejich nabídka je různorodá a ušijí vám návrh přímo na míru.

Původní dispozice typického panelákového 3+1



Notoricky známý půdorys 3+1 s průchozí koupelnou. Kuchyň s obývacím pokojem spojují dvoukřídlé dveře. Je možné konstatovat, že kuchyň i obývací pokoj jsou poměrně prostorné. Šířka kuchyně je 2,5 metru, délka je 3,9 metru.

V tomto bytě ve většině případů zůstává i po rekonstrukci koupelny dělící příčka mezi koupelnou a kuchyní na původním místě. Ve většině případů se dvoukřídlé dveře vybourají nebo se částečně demontuje příčka mezi kuchyní a obývacím pokojem – oba prostory se pak spojí.

VARIANTA 1

Tento návrh kuchyně vychází z původní sestavy, která se pouze rozšířila o prostor dveří do koupelny. Sestava zahrnuje vestavěnou troubu a varnou desku, zásuvky, dřez s odkapávací plochou, myčku šíře 45 a lednici. Na protější straně jsou moderní široké zásuvkové skříňky. A jak je vidět na půdorysu, jídelní kout je poněkud stísněný.

VARIANTA 2

V této variantě došlo k částečné demontáži příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem, tím se získalo lepší místo pro jídelní kout. Kuchyň je situována do písmene L. Rohová rovná skříňka je v tomto případě praktičtější než šikmá – nabízí totiž lepší využití prostoru, především pomocí výsuvných systémů. Variantně by se tato sestava dala prodloužit až k oknu. V sestavě je navržená trouba osazená do výšky – kvůli ergonomii. Trouba by se dala variantně umístit pod varnou desku a vznikla by tak větší pracovní plocha.

VARIANTA 3

Tato sestava se snaží nabídnout největší možnou kuchyň bez zásahu do dělící příčky. Kuchyň je v tomto případě situována do písmene U. V této sestavě jsou navrženy – lednice, myčka šířky 60 cm, dřez s rohovou odkapávací plochou, prostorné zásuvky, rohová skříňka s drátěným programem, varná deska s troubou a třiceticentimetrové zásuvky na příbory. A jak je i zde vidět na půdorysu, jídelní kout je opět poněkud stísněný.

VARIANTA 4

V tomto řešení zbylo z původní příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem pouze 65 cm plochy na zakrytí boku kuchyňské linky. Tato sestava je navržena pro milovníky vaření a stolování – to znamená, že mírně na úkor stávajícího obývacího pokoje. Sestavu tvoří moderní linka s ostrůvkem, ke kterému přiléhá jídelní stůl. Do takto řešené sestavy se vešla i prostorná spížní skříň. Trouba je v tomto případě opět navržena jako vyvýšená. Módní ostrůvek, který vhodně využívá vzniklý prostor, je tvořen dvěma zásuvkovými skříňkami.

Plánky, foto a vizualizace: archiv společnosti Kouba interiér

Alena Koubová, časopis PANEL PLUS