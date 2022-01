Zuzana Stirská si užívá na chatě u řeky Sázavy

Do tehdejšího Západního Německa odešla Zuzana Stirská v roce 1981, provdala se a studovala na vysoké škole hudební vědu a anglistiku. Při tom stačila i úspěšně vystupovat jako zpěvačka (mimo jiné třeba i s orchestrem Jamese Lasta a pohostinsky i s Mikem Oldfieldem). V roce 1995 se přestěhovali do Prahy. Jejich děti už vyrůstaly hlavně v českém prostředí.

„Manžel to nerad slyší, ale užasle sleduji, co se dnes v Německu děje: to už není ta země, kterou jsem znala. O násilí se tam nepíše, zavírají si elektrárny a pomalu abych čekala, jaké pohlaví si moje děti zítra vyberou,“ zamýšlí se nad okolnostmi, které přerůstají lidem přes hlavu.

„Je úplně jednoduchý a s použitím zmrzlé zeleniny, včetně kukuřice. Pravda, děti nemusejí kapra, tak jsme přešli na lososa. Ale svátky jinak jedeme v domácím, klasickém duchu. Nehledě na to, že ty v Německu se až tolik neliší. Tradicí jsou i naše Vánoční Gospel Time Parties se svíčkami a svařáčkem v Divadle U Hasičů. Vždy se koná na zlatou neděli, letos to bude (19. prosince) po dvaadvacáté! Bývá to vrchol naší roční práce, naši fanoušci i my se na to vždy strašně těšíme.“