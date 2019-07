Zdeněk Smíšek, Právo

„Druhé bydlení mimo Prahu jsme si pořídili teprve nedávno, ale už je nám jasné, že tady budeme - i kvůli našemu malému - stále častěji než v Libni, kde máme byt v těsném sousedství s dílnami naší firmy,“ konstatuje na úvod Kateřina, spoluzakladatelka studia Greyco.

Příjemný přízemní dům s garáží pod jednou střechou poskytuje pohodlí.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na základku chodila na Slovensku v Martině. Ale titul inženýrky ekonomie získala na univerzitě v Barceloně. Pestré má i dosavadní profesní zkušenosti z různých oborů i koutů světa od módního průmyslu po sommeliérství. Teď se s partnerem nadchli pro design.

Karel se ke společné tvorbě přesunul s technologickými zkušenostmi z výroby prefabrikovaných betonových koupelen v německé firmě a dnes i vlastní firmě. Pár je sehraný také při zařizování nového interiéru v koupeném domě, kde na ně tzv. zůstalo jen konečné doladění interiéru.

Pramen zdraví



„Na stavění bychom neměli čas, a navíc jsme měli štěstí, že to byla takříkajíc výhodná koupě za dobrých podmínek a ve výborné lokalitě. Opravdu jsme jen doladili interiér nábytkem,“ dodává ona a on přidává:

Designéři Kateřina a Karel

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„V Praze býváme pondělí-čtvrtek, a pak se snažíme být tady. V Praze měla Kateřina požadavek, že firma musí být v docházkové vzdálenosti od domu a já zase preferoval tuto lokalitu pro bydlení mimo město. Vyrůstal jsem u Sázavy, a i zdejší okolí se mi líbí a připomíná mi Posázaví,“ dodává Karel s tím, že novostavbu dolaďují v minimalistickém stylu - v podstatě už do interiéru mnoho dalších detailů neplánují.

Nejvýraznější ozdobou kuchyně je výhled do zeleně.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Pražský interiér se od tohoto nového hlavně liší tím, že tam je více patrná ruka našeho dítěte - vlastně je to celé dětský pokoj, všude obtisky a čmáranice,“ usmívají se společně.

V dokonale založené zahradě s altánem i bazénem je to ten ideální prostor pro dětské hry. Nehledě na to, že i babičky je pak třeba zapojit do hlídání.

„Přitom, upřímně, se neumím o zahradu starat. Možná, že to ještě - tady - přijde. Ale líbí se mi beton v přírodě - v zahradě. Květníky, zahradní nábytek… To nás baví.“

Sázka na beton



„Karel maluje obrazy (ty máme v pražském bytě, sem by se nehodily) a design ho také vždy lákal. Propojení s betonem byla jen otázka času.“

„Beton je hodně tvárný a zaslouží si větší pozornost a povznesení. Tomu teď dáváme energii v našem studiu a děláme, co umíme. Já jsem nositelem technologické části - barevný beton je téměř alchymie. Betonové šedi je všude hodně a v našich kolekcích hmotu barvíme.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Děláme si vše od A do Z. Tím nemyslím krabičky na hotový produkt. Vytvoříme si na 3D tiskárně návrh, sami vyrobíme formu, kterou zalijeme vlastní směsí betonu. Celé je to ruční práce. Nemluvě o tom, že já si při fyzické práci nejvíce odpočinu,“ dodává pětatřicetiletý partner Kateřiny v životě i ve firmě.

„Chceme, aby každou naši příští kolekci vytvořil jiný designér. Snažíme se podporovat mladé designéry, módní návrháře i studentské programy. Chodíme na výstavy, cestujeme… A bez života v hlavním městě také být nemůžeme. Ani do budoucna.“

I z hostinského pokoje je vstup na terasu s posezením u bazénu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Finální podobu první kolekce s našimi hostiteli zpracoval mladý český designér a absolvent UMPRUM František Zelinka. Inspiraci pro vázu Lacrima čerpal ze stylizovaného tvaru kapky vody.

„Minimalismus a industrialita je ve světě na vzestupu a my bychom tomu rádi napomohli i u nás. Umožňuje nám to podílet se na tvorbě a vzniku hezkých věcí. I když je u nás těžké dostat věci k lidem. Musí se při tom překonávat spousta věcí a chce to nejen kreativnost, ale i vytrvalost. Ale jsme mladí a máme elán napomáhat zkrášlování domovů. Interiérové doplňky, současné vázy, misky chceme zvětšovat a přidat třeba malé i velké stolky a stoly. A Kačka se chce pustit i do těch exteriérů.“

Dnes chata, zítra domov



„Teď to tu máme jako lepší víkendovou chatu. Původně jsme chtěli z města úplně, ale logisticky to zatím nejde. Výhodou je, že je tu dobré i vlakové spojení do Prahy. Máme čas se tu postupně zabydlovat,“ pochvaluje si Kateřina a Karel (mezi řečí s úsměvem ukazuje, jak se jeho oblíbený beton špatně smývá z rukou) s respektem dodává:

Návrší členité zahrady dominuje pergola s posezením i místem pro dětský domeček.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Kačka sleduje trendy, má zkušenosti s oděvním designem a já na ní nechávám i ten interiérový. Ne vždy se hned shodneme, ale druhý den už ano a jsme oba minimalisti. Máme rádi, když je věcí v interiéru málo a tady jsme už jen hlavně ladili barevnost.“

Přičemž nám během návštěvy bylo jasné, že i šedivá je inspirativní barva. A na šedivém betonu zejména!