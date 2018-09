Zdeněk Smíšek, Právo

Žije se jim tu náramně! Natolik, že v době naší návštěvy bylo jejich synkovi Kristiánkovi osmnáct měsíců a Míša byla připravena rodit.

Nevyspalý byl ale Roman, protože do rána oslavoval křest svého nového videoklipu singlu Shawshank. Pokřtila mu ho Lucie Bílá, se kterou hraje v Hudebním divadle Karlín (Sestra v akci). A tam ještě Roman hraje Jidáše v rockové opeře Jesus Christ Superstar nebo hlavní roli Honzy v Času růží s písněmi Karla Gotta.

Míša a Roman Tomešovi

Se svou ženou v domovském Divadle Kalich zkouší na další společnou premiéru, ohlášenou na leden, muzikálu Vlasy.

„Takže tu máme v domě pořád ještě nějaké nedodělky a k tomu i další plány. Třeba na pergolu s letní kuchyní. Ale musíme postupně,“ shodují se společně a spokojeně.

Michaelu v příští sezóně čeká ještě jedna premiéra v Kalichu, tentokrát činoherní. „Na to se také těším, ale je jasné, že především budu mít dva špunty,“ dodává zkušená mamina, která v době naší návštěvy už nechávala luxování na manželovi.

Výhled do nebe

Dům ze dřeva zvolili, protože se považují za přírodní a svobodomyslné lidi.

Jiný materiál než opracované a ošetřené dřevo stěny netvoří.

„Dřevo krásně dýchá, je vřelé a voní. Žije se tady opravdu příjemně. I za cenu menšího počtu pokojů jsme se rozhodli nechat nad obývací částí volný prostor až do stropu. Zatím nelitujeme. S Romanem jsme se shodli, že jsme také se sourozenci vyrůstali v jednom pokoji a nijak nás to nepoznamenalo. Myslím, že je to i ku prospěchu dětí,“ pochvaluje si Míša dispozici domu, kterou si sami navrhli a mockrát na papíry malovali. Až přišel na řadu architekt a vše posvětil.

Točité schodiště je přece jenom úspornější a je také dominantou prostoru.

V podkroví je tedy jen ložnice, šatna, dětský pokoj a koupelna s velkou vanou a WC. Otevřený obývací pokoj s točitými schody na vnitřní pavlač v podkroví navazuje na kuchyň a jeho bonusem jsou i dvoje francouzské dveře na zahradu.

Okna vysoko ve štítě (hřeben střechy je v osmi metrech) s výhledem na nebe jsou tak velká, že kvůli letnímu horku bude nezbytné namontovat ještě venkovní žaluzie.

„Nevařím každý den, ale jinak mě to baví. Nemusíme mít každý den tři chody a během léta si užíváme hlavně zeleninové saláty,” pochvaluje si kuchyň Míša.

V přízemí je ještě WC s pohodlným sprchovým koutem a hlavně Romanova pracovna – studio, kde skládá písničky.

„Až budou děti chodit do školy, tak jim možná přenecháme horní patro a ložnici si zařídíme v přízemí místo pracovny,“ dodává Míša a Roman s úsměvem upřesňuje, že to ale není aktuální a že se mu v jeho království dobře chystá nová deska.

Pracovna – studio má zatím v domě neochvějné postavení.

„Někdy mám opravdu rád ticho a občas také medituji, protože je to potřeba,“ dodává Roman při obhajobě své pracovny. Nemluvě o tom, že v ní si povolil kouření.

Prostor pro energii

„Moc nás to tu bavilo vymýšlet a nechali jsme si poradit i nějaká hlediska podle feng šui. Měli jsme na návštěvě odbornici a naše uspořádání nám pochválila. Vchod je tam, kde má být, oblast rodiny je na správném místě apod. To nás také potěšilo, protože jsme vše vymýšleli opravdu intuitivně,“ pochvaluje si společné dílo Míša.

Sítě koupené v provaznictví zaměstnaly Romana jako rybáře, ale zábradlí se kvůli malému podařilo zabezpečit.

Po rozhodnutí bydlet ve vlastním mladí manželé ještě zvažovali, zda zvolit byt, nebo dům.

„Ale když jsme objevili tento pozemek, bylo rozhodnuto. Navíc bychom za peníze vydané za parcelu i dům nepořídili byt v Praze, natož s balkónem.“ A k tomu ještě mají hezké vztahy se sousedy, pomáhají si s hlídáním a scházejí se na zahradách třeba i při společných večeřích.

Chod rodinky vyhovuje i dvěma psům. První – Akord – je variantou na bígla. „Původně jsme ho měli na hlídání a už je s námi šest let – navzájem jsme se zamilovali. Ale špatně snášel být sám v bytě, tak jsme mu pořídili kámošku – teriérku Mimi,“ vypočítává Míša, která na rozdíl od Romana vyrůstala v pražském paneláku na Proseku. Spokojeně. Dnes ji ale baví i zahrádka, včetně pěstování bylinek do kuchyně.

Společná volba

Roman je z rodinného domu v Podkrkonoší, tak je tady úplně blažený. Navíc je pro něho už nyní zahrada hlavně místem na umístění sice malých, ale fotbalových branek. A jak dodává Míša, jejich synek je tatánek.

Koupelna v patře je velkoryse zařízena, včetně vany, do které se vejdou všichni.

Roman v každém případě zastane i roli „chůvy“ a starost o zařizování domu jej také baví.

Příjemnou místností je samozřejmě i ložnice.

„Učím se tu za pochodu a vyhovuje nám, že máme oba volnější pracovní dobu, i když závazky v divadlech jsou dané. Někdy je dojíždění problém, ale být tady nás těší,“ konstatuje se synkem na ruce (už se pronese). Oba se shodují, že jejich vztah upevnila i zkušenost se společně prožitým porodem.

Kouzlo dřeva potvrzuje i klukovský pokojíček.

„I když je to tu skvělé, mám pocit, že je to takový dovolenkový barák a mám to tady tak ráda, že se sem vždycky těším zpátky. Jsme tady doma, je to naše a takto jsme si to vysnili, když jsme si to kreslili fixou na papír.“