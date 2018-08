Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Okna i fasáda jsou přesně do detailu udělané tak, jak původně byly,“ řekl Novinkám Waschinger.

Měšťanský dům stojí přímo na náměstí v městečku Kouřim.

Uvnitř domu pak lze narazit na mnoho dobových prvků. Původní jsou zde například dlažby, podlahy i schodiště.

„Zajímavé jsou i antické prvky, jako socha Dionýsa s hroznem vína,“ zmínil. Už při vstupu do chodby domu člověka zaujmou na zdech čtyři reliéfy. „Vždy dávám hádanku, co to znamená,“ dodal s tím, že se jedná o zpodobnění čtyř ročních období.

První patro domu obývá Waschingerova rodina, kromě pokojů jeho dvou dcer patru dominuje rozsáhlá místnost pro něj a jeho manželku, která vznikla vybouráním čtyř menších. I zde při rekonstrukci nechali původní podlahy, z devatenáctého století jsou i dveře.

„Nové jsou zde malby, dělané zvláštní technikou. Mistři štukatéři vzali klasické válečky a do ještě měkké malty jimi vytlačili dekor,“ přiblížil.

„Moje zásada byla, až rekonstrukce skončí, aby nebylo vidět, že vůbec nějaká proběhla. Snažili jsme se zachovat co nejvíc věcí,“ zmínil k celkové rekonstrukci majitel.

Součástí městského domu je i rozsáhlá pavlač s výhledem nejen do zahrady, ale i na historickou původní část Kouřimi, kterou podle místní legendy měl osídlit praotec Lech.

Pod domem se pak nachází rozsáhlé sklepení, které však neodpovídá současnému rozložení domu. „Říká se, že patřilo k domům z doby ještě před třicetiletou válkou, které byly zbourány Švédy,“ dodal hudebník.

Ze služebné majitelkou

Přesné stáří domu nezná ani majitel sám, svou současnou podobu pak získal v roce 1893, kdy byl přestavěn do klasicistní formy. „Provedl ji kantor pan Veselý, který byl stejně jako my ze Smíchova,“ přiblížil Waschinger.

Později dům přešel do vlastnictví rodiny advokáta Jana Baxy, bratra prvorepublikového starosty a prvního primátora Prahy Karla Baxy. V této době začala v domě sloužit také Waschingerova babička.

„Babička tady strávila celý život staráním se o dům a o paní Baxovou, která jí pak dům odkázala,“ popsal, jak dům připadl jeho rodině.

Rekonstrukce trvala dvanáct let.

I on sám má k domu celoživotní vztah. „Já jsem sem jezdil už jako malý. U babičky jsem tady trávil víkendy a prázdniny. Postupem času jsem založil rodinu, tak jsme sem jezdili s rodinou a když babička zemřela, tak jsme začali s rekonstrukcí,“ dodal s tím, že už je to dobrých patnáct let.

Vzpomínky na zesnulého zpěváka

Měšťanský dům však neslouží jen pro potřeby bubeníkovy rodiny. „Dům je zapsaný jako kulturní památka, tak si říkáme, že trochu i slouží veřejnosti, takže jsme i proto udělali prostor, ale když jsme zjistili, že nic moc neumíme, jenom pít, tak jsme si otevřeli vinotéku,“ řekl.

Kromě provozování vinotéky pořádají v zahradě i koncerty či divadelní představení nejen pro místní. Tou největší událostí je pak každoroční vzpomínková akce na zesnulého zpěváka Petra Muka s názvem Kouřimská skála, která letos proběhne 25. srpna.

Waschinger má na svého dlouholetého přítele a kolegu mnoho vzpomínek. „Petr tady trávil víkendy a volný čas proto, aby se inspiroval,“ zmínil. Ve zkušebně, která se dodnes v domě nachází, také několik svých písní složil.

Celá rekonstrukce trvala dvanáct let, dům skládali postupně. „Je tam naše srdce, naše zážitky, vše, co jsme si přinesli jako nápady ze světa, je tady promítnuté,“ přiznal. Podle něj dům získal svou podobu na desítky let dopředu.

„Vůbec si neumím představit, že bychom hnuli s jakýmkoli kusem nábytku, nebo to předělávali. Další rekonstrukce za našeho života už určitě neproběhne,“ dodal.