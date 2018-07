Sylva Svobodová, Právo

Pražské Holešovice patří mezi lokality, které se neuvěřitelně proměnily. Dříve industriální část Prahy nabízí zajímavé developerské projekty, loftové byty vzniklé z původních továrních hal, restaurace i místa k odpočinku.

Genius loci dodává místu nábřeží a přístav, po kterém se v jednom dílu seriálu Hříšní lidé města pražského procházel i kriminální rada Karel Vacátko.

Blízko do centra i k vodě

Přijali jsme proto pozvání od Jany Hanušové, která bydlí v prostorném bytě nad vodní zátokou a ruch města k ní nedoléhá. Jako generální ředitelka společnosti Essox, která je poskytovatelem finančních služeb, sepotřebuje po náročném dni zrelaxovat.

„V létě si zde připadám jako na dovolené, loďkou se odsud dá plavit až na Karlovo náměstí,“ říká s úsměvem.

Jana Hanušová

FOTO: Petr Horník, Právo

Komfortní byt 4+kk o velikosti 146 m2 (počítá se bez dvou venkovních teras) je pro její rodinu skvělé řešení. Není tak náročný na provoz jako rodinný dům, do centra je to blízko, vše je v pěší vzdálenosti i pro dcerku. Paní Jana ji nemusí vozit autem, do školky i na kroužky to mají v dostupné vzdálenosti.

A ryzí venkov si dosyta užije o víkendech na chalupě. „Já jsem spíše městská, nikdy mě nelákalo klasické chalupaření. Ale s dítětem se to hodně změnilo. Potřebuji zpomalit a priority se pomalu mění, takže chalupu si s přítelem a Aničkou nakonec velmi užíváme,“ dodává.

Dostatek úložných prostor pojme předsíň, kde se nachází prostorná vestavěná skříň. Na design a umění se myslelo i zde.

FOTO: Petr Horník, Právo

Od minimalismu k home stylu

Designový masivní nábytek, retro křesla, jemné květinové dekorace, obrazy od současných malířů - Jana Šerých a Petra Písaříka - a rodinné fotky na stěnách pomáhají zútulnit interiér, vnímat domácí pohodu a rodinnou atmosféru.

Do obývacího pokoje přichází dostatek denního světla z prostorné lodžie. Klidný koutek s pohodlnou sedačkou, retro kavárenským stolkem a lampičkou doplňuje obraz od současného malíře Jana Šerých.

FOTO: Petr Horník, Právo

Paní Jana nevyužila služby bytového architekta a interiér pro rodinu kreativně zařídila sama. Citlivě, vkusně, nadčasově a vtipně. Líbí se nám, jak používá a kombinuje rozdílné materiály: dřevo, kámen, sklo a textil, a jaký má smysl pro detail.

„Mám ráda design, dříve si mi líbil styl školy Bauhaus, který je extra čistý, minimalistický,“ přiznává naše hostitelka. A tak v jejím prvním bytě převažovaly funkcionalistické věci, kov a nábytek z trubek.

Kuchyňská linka již byla součástí bytu. Rodina je ráda za bílý odstín, protože opticky zvětšuje prostor a hezky vynikne masivní nábytek, dřevěná podlaha i tlumený odstín výmalby.

FOTO: Petr Horník, Právo

Postupem času obcházela bazary, sbírala zajímavé kousky a mnohé z nich se stěhují stále s ní. Starých kvalitních věcí si váží, nevyhazuje je, ale renovuje.

V současném bytě obdivujeme retro nábytek, který pořídila v interiérových studiích, jako je Kubista, Modernista. Velká část vybavení je i od belgické značky Flamant - jídelní stůl a židle, a také skleník, v němž je krásný porcelánový servis.

Rodina se schází u prostorného jídelního stolu, na němž je nápaditá květinová dekorace. Originální je prosklená skříň, v níž je uložen krásný porcelánový servis i dekorace z cest.

FOTO: Petr Horník, Právo

Miluje cestování a čtení knih

Prostor, ve kterém žijeme, má být jedinečný, osobitý, nést otisk našich přání a zálib. V interiéru Jany Hanušové není pochyb o tom, že ráda cestuje a neobejde se bez kvalitní četby.

Doma může vzpomínat na své cesty po Asii, ostrovu Borneo, protože má stále na očích unikátní čínskou mísu na rýži, porcelán či sošky. Byla se podívat i na Sibiři, Kamčatce.

Pokojíček pětileté dcerky je ve znamení růžového období. Anička si jahodový odstín vybírala sama a je s ním moc spokojená.

FOTO: Petr Horník, Právo

A každý večer vezme do ruky knihu, má ráda českou historii od Vlastimila Vondrušky, norského autora Jo Nesboa, ruskou avantgardu nebo současného spisovatele Borise Akunina, který píše brilantní historické detektivní romány.

„Bohužel nebyl zatím do češtiny přeložen, tak ho čtu v originálu. A uvažuji, že ho z ruštiny snad přeložím sama, je skutečně výborný,“ říká s úsměvem Jana Hanušová.

Ložnice je útulná, stejně jako celý byt. Velký podíl na tom má tlumená výmalba, které není důvod se na stěnách bát.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jednoduchý stolek s lampičkou a knihy vždy při ruce. Zkrátka milé zátiší v ložnici.

FOTO: Petr Horník, Právo

Společně s dcerkou Aničkou pak rády zahradničí, na lodžii pěstují nádherné růžové azalky. Jsou tvůrčí, a tak přemýšlejí, že interiér vyzdobí kokedamy (rostliny obalené mechem, které se zavěšují do prostoru) nebo skleněnými baňkami (aerária), do nichž zasadí kaktusy a sukulenty.

Ani na lodžii nesmějí chybět květiny. Azalky jsou nádherné, zpříjemní pobyt a výhled na klidné rameno řeky Vltavy.

FOTO: Petr Horník, Právo