V jedinečném interiéru nechala vybourat některé příčky, takže hlavní místnost je jeden velký otevřený prostor - obývák s kuchyní a jídelním stolem. Vznikl téměř labyrint s příjemnými a útulnými zákoutími.

Nepřehlédnutelné jsou i starožitné solitéry, pár kousků, srdečních záležitostí, přivezených z chalupy na Okoři, kde se Petra o svého tátu do jeho posledních chvil starala.

„Dům už je prodán, protože jsme se v rodině shodli, že tam nikdo z nás bydlet nechce. Nedala bych to. A také jsem městský člověk," přiznává nastávající maminka.

Domácnost s rytmem

Byt kromě starožitností zdobí samozřejmě i rodinné fotografie, a navíc i obrazy po dědovi - malíři Josefu Hapkovi. Po mamince (filmová herečka Zora Ulla Keslerová) by Petra mohla být herečkou, a i když si dlouho myslela, že tomu tak nebude, z múzického prostředí se nakonec stala zpěvačkou, nejčastěji šansonovou. Podporuje ji v tom i manžel - bubeník. Občas ji na koncertech doprovází, ale hlavně je „kancelářská myš pracující na počítači".

Kuchyňská okna jsou jediná ve stěně, ostatní jsou střešní.

„Mám ráda otevřené prostory. Přestavbu i vybavení jsem si vymýšlela sama. Manžel mi nechal volnou ruku. Ale ruku i k dílu přiložil. Jednou jsem na něj zvonila, ať mi jde pomoct s nákupem. Dovezla jsem dvě stě kilo kamínků!“ říká s úsměvem Petra. Sama si totiž vymyslela i výplň částí podlahy, kde dříve byly příčky a trámy, které bylo možné odstranit.

„Manžel tady nebubnuje - bicí se mi nehodí do interiéru,“ směje se Petra, ale dodává, že tu nechybí piano, mandolína, kytara a pár bubnů také ne… „On je ten praktický a já jsem ta, kdo věší obrazy - trochu chlap i bohémka. Párkrát manžel prohlásil, že je to jako žít s Hapkou.“

Obrazy připomínají dědu. Tátu nejen fotky, ale i hudební cena Anděl.

Osa Řím - Praha

„Nedávno kousek od domu zkrachovala pivnice se zahrádkou, kde jsme v létě pravidelně sedávali. Tak jsme si sem museli pořídit klimatizaci,“ potvrzuje mimoděk své mírné bohémství i praktičnost. („A ještě víc líto je mi sousedního Nádraží Vyšehrad. Krásná a opuštěná budova, která asi čeká, až se zřítí.“)

K nepřehlédnutelnému vybavení bytu, kde rádi a často vítají i početné návštěvy, patří poličky s knihami. Téměř na každé stěně v každé místnosti.

K posezení je tu více možností, i pro návštěvy.

„Za mámou a otčímem i kamarády jezdívám pravidelně. I autem, protože se vracívám s kily knih v italštině, a to by se mi v letadle prodražilo. Kromě toho, že cesta autem mi příjemněji utíká a také brávám s sebou i psa.“

Petřin první jazyk byla italština a druhou mateřštinu se postupně v dětství s maminkou doučovala až do dnešní dokonalosti, kdy si opět uvědomuje, jak má Prahu ráda.

Pracovna je zároveň čítárnou a předělem mezi ložnicí a obývací částí.

„Nevážíte si, jak se v ní dobře žije a jak je tu vše po ruce - od bankomatů po večerky i dopravu. Připadám si tu jak rozmazlená. Do Říma se vracím pořád ráda, ale v neděli odpoledne si tam nenakoupíte a bez auta se nikam nedostanete.“

Letní láska

„Jako malá jsem s rodiči, než máma odešla do Itálie, bydlela ve Vězeňské. A táta mě brával na skvělé procházky po romantických zákoutích. Milovala jsem to. Pak přesídlil na Okoř, když mi bylo čtrnáct. Jezdívala jsem za ním z Itálie na letní prázdniny. Hned na těch prvních jsem se zamilovala do šestnáctiletého zedníka, který nám nahazoval fasádu. Jako dárek jsem dostala nahazovačku (tu lžíci mám dodnes) a zedničila jsem taky. Takže láska byla opětována,“ usmívá se Petra, jako by to bylo loňského léta.

„I tady pod Vyšehradem je to nádherné a jsem ráda, že jsme ve svém (i když zadluženi). Věřím, že tu zůstaneme, ale dovedu si už představit, že bychom jezdili i někam ven, kde bych se takříkajíc vrtala v hlíně a pěstovala zeleninu a kytky. Už na tom pracuji a těhotenství bych si v létě chtěla užívat na zahrádce.

Nejšťastnější jsem, když jsem bosá, v kraťasech a vytahaném triku a nenalíčená… I se psem tady chodím v černém pyžamu, jako na vesnici. Do zeleně mě to už táhne, ale Prahu potřebuji i kvůli své práci.“

Prostor na změnu

Řezané květiny v bytě krásně korespondují s interiérem, a když jich zrovna zpěvačka (nová deska se jmenuje Kdo jinej než já - Petra Hapková zpívá Petra Hapku) nemá dost po koncertech, tak si je sama ráda kupuje.

Do lehce modrého pokoje stačí přidat postýlku. A růžovou? „Jako malou mě tahali pořád s sebou - táta do studia, máma na plac při filmování… Hlídání nebude problém.“

„Na Starém Městě znám dodnes všechny uličky, kašničky, což manžel nechápe, a když jsem sem začala přivážet kamarády z Itálie, z gymplu, tak nevěřili. Na Pražském hradě jsem častěji než v Koloseu. Máma si myslela, že pobývat v Praze vydržím dva měsíce (i kvůli počasí). Už je to sedm let,“ pochvaluje si po šesti letech obývání originálního bytu.

„Vždycky jsem měla ráda obě města a myslela jsem si, že budu žít půl na půl. Ale zatím jsme hlavně tady. A navíc jsem typ, který má rád své hnízdo. Ale v životě se může stát cokoliv. Ještě nedávno jsem říkala, že dítě neplánuji. Vždycky si nechávám prostor na změnu.“