Už proto, že odtamtud pochází i jeho manželka, v Polsku populární zpěvačka Halina Mlynkova (v únoru 2015 jim byl v Praze na svatbě za svědka Karel Gott). Ta má pro změnu stále ještě svůj byt i ve Varšavě, kde žila a působila třináct let.

Hala v přízemí vznikla vybouráním příček mezi původními místnostmi a dostavbou (schodišťová část) k původnímu domu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Lešek, který studoval herectví ve Wroclavi, připouští, že jeho žena má lepší češtinu než on. Ale samozřejmě si rozumějí – ve všem – a náš hostitel oceňuje, že do domu i zahrady po čase vnesla onen nenahraditelný ženský prvek.

Prosvětlenosti přízemí napomáhá i prosklená příčka u vstupu ze zápraží. Jednotlivé artefakty připomínají zážitky z cest po světě.

Nahrávání i plavání

Ovšem pracovna a hudební studio vybudované v nové přístavbě domu zůstávají skladatelovým nedotknutelným územím.

Útulná, ale prostorná a zvukově izolovaná místnost s trámovím a šikmými stropy poskytuje dostatek místa pro masivní pracovní stůl, pohodlné posezení pro návštěvy a samozřejmě zákoutí vybavené elektronikou, klávesnicemi a reproduktory.

Hudební skladatel a producent Lešek Wronka

Paní domu má své bílé elektronické piano ve velkorysém obývacím pokoji v přízemí vily.

„Původně tady byly tři místnosti vedle sebe. Nechal jsem vybourat příčky a vznikla opravdu prosvětlená hala – centrum domu. Jsem rád, že i po téměř dvaceti letech působí interiér nadčasově, a jsem s ním spokojený i dnes.“

V částečně oddělené kuchyni nechybí místo k dennímu stolování ani další přímý vstup do domu.

Zasunovací dveře oddělují obývací část od prosvětlené jídelny. Ta se nyní občas proměňuje v krejčovský salon.

Oddělenou jídelnu vedle kuchyně zatím občas proměňuje Halina v krejčovský salon, protože ji stále více baví věnovat se i navrhování dámské módy. „Je tam velký a praktický stůl a díky velkým oknům i hodně světla.“

Míst k poklidnému posezení i přijímání návštěv, často pracovních, je tu více.

U Wronků dům žije opravdu ve všech podlažích – od podkroví, kde jsou samostatné pokoje a ložnice až po suterén, kde byla vybudována místnost s bazénem i místem na posezení, posilovací stroje a přímý vstup na terasu pod korunami vzrostlých stromů.

Práce všeho druhu

„Jsme tu vlastně v chráněném přírodním území s pestrými druhy dřevin i zvířat. Je tu krásně. A přitom kousek od centra s veškerou jeho nabídkou, od kultury po služby. Praha je krásné a dobré místo k životu,“ konstatuje Lešek Wronka s tím, že může srovnávat.

Přesto z klidu obklopeného zelení druhý den po naší návštěvě odjížděli naši hostitelé do tepla – na ostrov Mauricius.

Ve skladatelově pracovně nelze přehlédnout stůl ani rustikální stoličky, dárek od rodičů Ewy Farné. Na dřevěné destičce je nápis v polštině: Hezčí než hudba je jen ticho.

„Žijeme moc rychle a je třeba myslet i na to, že se potřebujeme zastavit, a to se mi právě poslední dobou příliš nedařilo.“

Lešek skládal hudbu k filmu Muzzikanti a v Divadle Hybernia měl nedávno obnovenou premiéru muzikál pro celou rodinu Ferda Mravenec, ke kterému už před třiadvaceti lety složil hudbu a dnes je jeho spoluproducentem.

V druhém koutě pracovny kontrastuje se starožitným nábytkem moderní vybavení domácího nahrávacího studia.

„Je to sice představení, které se úspěšně reprízovalo v Českém Těšíně, ale v podmínkách oblastního divadla si současná inscenace vyžádala nejen výpravné kostýmy, ale i moje nové písničky s texty Václava Kopty. Jsem rád, že se to podařilo. Bylo to hodně práce, a ještě jsem s manželkou v Polsku dokončoval její desku pro polský trh a chceme ji vydat i u nás s českými texty. Hala není jen zpěvačka, ale i textařka, a tak je u nás od září – i tady v domě – někdy těžké rozlišit, kdy máme pracovní poradu a kdy manželský život. A ke všemu už i dcera hraje v muzikálech a herectví si vybrala, i když já tomu úplně nakloněný nebyl,“ usmívá se Lešek Wronka a dodává:

„Hala vnesla prostřednictvím odborníků nový život i do zahrady, která mě, musím přiznat, míjela. Pozemek je ve svahu, takže už máme nejen růže, ale i révu a čekají nás další změny. Jak se Hala rozkoukala, už ví, co kde přestavět. Tudíž tady budeme mít asi i vzpomínanou krejčovskou dílnu, protože jídelnu potřebujeme – hlavně v případě návštěv.“

Dostavba domu podstatně zvětšila jeho „objem“ a bývalé půdní prostory se proměnily v obytné podkroví.

Základna na pevných základech

Rekonstrukce a rozšíření původního domu si nejprve vyžádaly mnoho kubíků betonu do základů.

Bazén vybudovaný v suterénu využívá svažitosti pozemku a je odtud ještě vstup na terasu.

„Nepodcenili jsme tu ani klimatizaci a odvětrávání u bazénu čili nám tu nic nevlhne ani neopadává a doufám, že to tak vydrží. Měli jsme tu dobrou stavební firmu a potom architekty na zařízení interiéru.

Dnes je tu pro mne relax (kromě muziky, která je mi prací i koníčkem), tady sedávám, popíjím a pojídám na terase. A taky nechybí naše procházky po okolí, které je tu hezké. Další stěhování neplánuji,“ konstatuje skladatel, který už má v hlavně i další motivy k nové nahrávce svého projektu Lewron Orchestra s hudebními odkazy na folklór z mystických Beskyd a Těšínska.