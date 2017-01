Nový prezident možná do Oválné pracovny ještě rok neusedne

Existuje možnost, že nový americký prezident nebude zhruba první rok Oválnou pracovnu používat. Místnost totiž potřebuje důkladnou renovaci, zahrnující úpravu a vylepšení jejích zabezpečovacích systémů.

Mělo k ní dojít ještě za Baracka Obamy, ten se ale rozhodl přenechat tento „horký brambor” svému nástupci.

„Chápu to tak, že během prvního roku působení v úřadu prezident Trump nebude mít Oválnou pracovnu,” cituje internetový server New York Post bývalého poradce George Bushe mladšího, Karla Roveho, který se tak vyjádřil pro stanici Fox News. „Prezident Obama mohl říci ´Vím, že chcete modernizovat Oválnou pracovnu a její zabezpečení - tak všechno oškrábejte na cihlu a vytvořte veškeré zabezpečení znovu, instalujte neprůstřelná okna a přidejte to nebo tohle, společně se vším zabezpečením, ještě v posledním roce mého úřadování.´ Ale místo toho řekl: Proč to neuděláte s tím, kdo přijde po mně,” uvedl Rove.

Podle jeho informací je tak pravděpodobné, že nový americký prezident Trump a jeho tým budou první čtvrtinu funkčního období využívat americkou vládní budovu Eisenhower Executive Office Building, v níž například prezident Richard Nixon nahrál některé ze svých později proslulých nahrávek.