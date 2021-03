Zajímavě řešený malý byt pro matku se synem

Nádech romantiky vnesl do prostoru nejen velkoformátový obraz pivoněk na plátně, patchworkový měkoučký koberec, ale i krb na biolíh, který majitelka často používá, zejména v zimních měsících. Krb místnost rychle prohřeje a posezení u něj je to pravé ořechové, zejména v době zimních plískanic.

Rozčlenění jednotlivých zón v hlavním obytném prostoru je logické, vychází z umístění dveří a niky na jedné straně, na druhé jsou okna. Postel má „kotvit“, proto se dala do jediného možného rohu; z druhého by se z postele koukalo rovnou do kuchyně.

Ta je doplněná dalšími, aby vzniklo místo na odkládání drobných věcí. Opět platí, že pohyb kolem nábytku je bezpečný, díky zaoblení. Více úložných prostor by se sem nevešlo, ale ani to nebylo třeba; oblečení má syn uložené ve vestavných skříních na chodbě.

Když se postel v pokoji syna nepoužívá, jednoduše se sklopí ke stěně. Návštěvy si sednou na pohovku u okna. Často se mluví o tom, že v paneláku by ten či onen žít nechtěl. Jsou to ale zbytečné předsudky. Když si domov zařídíte chytře, bude se vám v něm krásně žít.

„Preferuji jednoduchý a funkční styl, který jde ruku v ruce s ergonomií a estetikou. Svým klientům tvrdím to samé, co William Morris, výtvarník a designér 19. století, zakladatel hnutí Arts and Crafts, který již v roce 1890 řekl: Nemějte doma nic, co nepovažujete za užitečné, nebo vám to nepřipadá krásné,“ poznamenává designérka.