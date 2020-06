Tmavému panelákovému bytu dodala rekonstrukce potřebné světlo a vzdušnost

Cílem bylo dostat do prostoru co nejvíce světla a vzdušnosti. Foto: Hogo Fogo Foto a časopis Bydlení mezi panely

Cílem bylo dostat do prostoru co nejvíce světla a vzdušnosti. Foto: Hogo Fogo Foto a časopis Bydlení mezi panely

Cílem bylo dostat do prostoru co nejvíce světla a vzdušnosti. Foto: Hogo Fogo Foto a časopis Bydlení mezi panely

Cílem rekonstrukce klasického panelového bytu bylo dostat do prostoru co nejvíce světla a vzdušnosti. Že se to během velice příjemné spolupráce klientů a designérky podařilo, je vidět na první pohled.