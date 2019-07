Do bytu i na cesty. Jak vybrat lednici

Jen málokdo si dnes dokáže představit, že se naše prababičky obešly doma bez chladničky. Lednice a mrazák totiž představují základní vybavení snad každého bytu. Ovšem to neznamená, že bychom tyto spotřebiče měli vybírat pouze podle toho, zda se nám hodí do kuchyně. Na co si dát při nákupu pozor?