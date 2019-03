Novinky

V panelovém domě ze 70. let minulého století se zbouraly veškeré příčky a nevyhovující umakartové jádro.

Bytový prostor ozvláštňují nejen originální doplňky.

Z malého, špatně dispozičně řešeného 2+1 udělali architekti Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek byt 2+kk se samostatnou šatnou, který je ideální pro dva mladé lidi.

Už chodba dává tušit pojetí celého bytu.

Smysluplné přesuny jednotlivých místností

„Koupelnu a WC jsme sloučili a přesunuli na místo původní kuchyně. Tím nám vznikla krásná světlá koupelna s velkým oknem. Kuchyni jsme pak přičlenili k obývacímu pokoji. Chtěli jsme špatnou pověst panelových bytů obrátit v náš prospěch a sbroušením stropu v obývacím pokoji jsme přiznali betonový panel. Ten nám pomohl vnést do prostoru neobyčejnou texturu, od které se odvíjel výběr zbylých materiálů," podotýkají architekti ze studia DesignPro.

Jakmile vstoupíte do zrekonstruovaného obytného prostoru, táhne vás to do světlé kuchyně.

„Surový” a tmavší strop doplnili tvůrci rekonstrukce šedými tóny, světlým březovým dřevem a přírodními materiály, které našly postupně uplatnění v celém bytě.

Ručně malovaný portrét Marilyn Monroe přispívá k originalitě a jedinečnosti bytu.

Kuchyňská část je čistě bílá, díky tomu opticky vystupuje a září jako vložená kostka. Vstupní chodbu bytu pojali architekti jako šedý tunel, který ústí do této světlé kuchyně, kam vás to táhne, hned jak vstoupíte do zrekonstruovaného obytného prostoru.

Zajímavé a útulné lůžko

V ložnici architekti zopakovali vložení optické kostky, ale tentokrát tmavé do světlého prostoru. Tak vzniklo zajímavé útulné lůžko s velkým množstvím úložných prostor.

Zbytek pokoje mohl tedy zůstat vzdušný a světlý jen s pracovním stolem a zajímavě umístěnými policemi, které zatím nahrazují knihovnu.

Ložnici je možno uzavřít posuvnými dřevěnými dveřmi, které při plném otevření splynou s okolním nábytkem.

Ložnice se dá uzavřít posuvnými dřevěnými dveřmi, které při plném otevření splynou s okolním nábytkem. Je tedy čistě na majitelích bytu, jestli bude dispozice zcela otevřená a naskytne se tak možnost vnímat rekonstruovaný byt jako jeden celek.

Velkou předností zrekonstruovaného bytu je prostorná šatna.

Výsledek je z kategorie snů

„Zuzka, Ondřej a všichni, kteří se na rekonstrukci podíleli, odvedli skvělou práci. Z výsledku jsme nadšení. Chtěli jsme dát panelákovému bytu všechno, co dřív neměl - velkou a světlou koupelnu, šatnu a dostatek dalších úložných prostor. To se beze zbytku povedlo," podotýkají majitelé bytu.

Rekonstrukce dodala bytu to, co jí chybělo - koupelnu s oknem.

Majitele bytu potěšilo, že architektům nevadilo zabudovat do celkové koncepce i levnější kusy nábytku a doplňků, které navíc dokázali sami zajistit.

Postarali se i o drobné dodělávky, takže majitelé bytu, jak sami říkají, nemuseli na nic sáhnout. Celá rekonstrukce trvala o něco déle, ale výsledek opravdu stojí za to.

Celým interiérem se prolínají diagonálně natočené prvky, které korespondují s polygonovou hravostí ručně malovaného portrétu herečky Marilyn Monroe, který dodává bytu na originalitě a jedinečnosti.

Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek Navrhujeme osobité, moderní a nadčasové interiéry s nápadem. Snažíme se, aby každý náš návrh byl unikát a odrážel v sobě kus investora, ale i kus nás. Pečlivě řešíme vše od dispozic až po detail na skříňce. Rádi používáme kvalitní produkty, které máme léty prověřené a v našem showroomu v Praze si je klient může i vyzkoušet. Zakládáme si na tom, aby klient věděl, co dostane a aby byl náš návrh identický s výslednou realitou.