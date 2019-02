Kristýna Léblová, maj, Novinky

V roce 2012 dostala městská část Prahy 3 budovu do správy od Magistrátu hl. města Prahy. Nejdříve se zavázala, že ji využije k lázeňským účelům. Po vyhotovení projektu se ale ukázalo, že realizaci není schopna zaplatit. Proto zažádala o změnu podmínek. Té magistrát vyhověl.

V domě jsou dodnes dochované bazénky nebo vany.

FOTO: Novinky

„Nechali jsme si zpracovat různé studie, kde se počítalo s tím, že se budova nechá přestavět na malometrážní byty nebo rehabilitační centrum. Ale v podstatě všechny studie narazily v okamžiku, kdy se začala prověřovat jejich realizovatelnost,“ vysvětlil starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

Proto se městská část Prahy 3 rozhodla udělat v co nejbližší možné době výběrové řízení na nového provozovatele.

„Hodnotícím kritériem tohoto výběrového řízení nebude pouze cena, ale i to, s čím potenciální zájemce přijde a jak moc to bude přínosné pro okolí,“ poznamenal Ptáček s tím, že smlouvu by zájemce dostal dlouhodobou, protože veškeré přestavby by musel hradit ze svého.

Budova bývalých lázní na pražském Žižkově už léta chátrá, i tak se dochovaly nějaké dobové prvky.

FOTO: Novinky

MČ teď prověřuje podmínky takového řízení a chce se inspirovat třeba v jiných městech, kde podobný projekt proběhl.

„Chceme to opravdu precizně připravit, aby výběrové řízení zafungovalo. Městská část v minulosti žádné takové řízení nedělala, takže v tuto chvíli vůbec neví, jak nastavit kritéria,“ popsal hlavní problém Ptáček.

Historie lázní

Lázně na Žižkově byly v provozu od roku 1903. V budově se tehdy nacházely dva bazény i parní lázně. Celý objekt se zabudovanými světly byl odvětrávaný.

„Budova fungovala až do konce 20. století jako lázně. Následně byla několikrát stavebně upravena. Sloužila jako administrativní budova, hotel a v posledních letech jako noční klub,“ uvedl vedoucí oddělení správy nemovitostí SZM (Správa zbytkového majetku) Michal Šrámek.

Lázně začaly fungovat v roce 1903.

FOTO: archiv MČ Praha 3

Stavbu vyprojektoval Jindřich Motejl dle nejmodernějších stavebních poznatků té doby. Rozsáhlý objekt byl postaven v neoklasicistním slohu. Za své působení jej navštívil František Josef I. a dostal nejedno ocenění.

I dnes v budově můžeme najít pár dochovaných prvků, jako například plastiky, oblouky nebo schodiště.

Protože v budově občas pobývali bezdomovci, je nyní dům řádně zajištěn a kontrolován.