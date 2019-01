Novinky

Panelové domy se stavěly jako finančně nejlevnější typy domů a nejdostupnější forma bydlení, určená pro co možná nejširší spektrum obyvatel. Nyní v tomto typu domů bydlí více jak jedna třetina obyvatel, rozhodně tedy neplatí, že se jedná o nějaké „sociální bydlení“.

Přizvat architekta, nebo spoléhat na vlastní síly?

Předpokladem rekonstrukce panelového bytu je skutečnost, že úpravy v bytě se provádějí s cílem zvýšení kvality a estetické hodnoty bytu. Přizvat si na pomoc při zařizování bytu architekta, nebo spoléhat na vlastní síly? Ještě poměrně nedávno přežíval názor, že nechat si zařídit byt od architekta je jakousi nepsanou výsadou těch, kteří s penězi nemusí úzkostlivě hospodařit.

Dnes je nabídka výrobků, technologických možností a způsobů instalace natolik široká, že skutečně vyžaduje odborníka. Dobrý architekt dokáže navrhnout příjemný interiér, který respektuje finanční možnosti těch, kteří se rozhodli povýšit stávající bydlení na úroveň 21. století.

„Každý máme o tváři domova svou představu. To, co se líbí a vyhovuje jednomu, neobstojí v očích druhého. Byt pro mladý pár s malým dítětem potřeboval opravdu kompletní rekonstrukci a tím také splnění snů a přání mladých majitelů bytu. Doby, kdy všechny domácnosti vypadaly jako přes kopírák, jsou dávno pryč.

V dnešní době je takový výběr, že se v něm mnozí ztrácejí. Vyplatí se proto svěřit své bydlení do rukou odborníka,” podotýká bytová architektka Markéta Musilová ze studia M2 architekt, která se ujala návrhu a řízení rekonstrukce bytu mladého páru.

Stavební úpravy

Na řadu přišly takzvané hrubé práce. Nejprve bylo nutné vybourat a demontovat původní kuchyni, odstranit staré skříně a nábytek. A také nastal hon za razítky. Bylo totiž nutné získat stavební povolení pro vyříznutí otvoru v panelové stěně mezi kuchyní a obývacím pokojem.

Velkým úspěchem bylo, že se podařilo zachovat velkou část původních parket, potřebná zbylá část se doložila z nových. V chodbě a koupelně byla položena velkoformátová dlažba v imitaci kamene.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Hlavní použité barvy při rekonstrukci bytu byly bílá, antracitová a hnědá dýha s odstínem dubu. V kuchyni byla barevná paleta doplněna o zelený skleněný obklad.

Bílá se stala základem tohoto zajímavého návrhu.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

„Majitelka bytu požadovala, aby byl v rekonstruovaném bytě vytvořen dostatečný úložný prostor na vystavení artefaktů ze zahraničních cest. S majitelkou jsme společně navrhly a namalovaly také strom do dětského pokojíku. A i tady jsem se setkala s požadavkem vystavit, i v tomto obytném prostoru, artefakty získané na cestách,” konstatuje architektka.

Úložné prostory v kuchyni

Kuchyň je poměrně malá co do délky, architektka se snažila maximalizovat možný úložný prostor, proto jsou skříňky až do stropu. Digestoř je integrovaná v horních skříňkách.

Velkou ladnost kuchyňskému prostoru dává podlaha z repasovaných parket.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Důležitý je materiálový kontrast mezi pracovní černou plochou do písmene L a šedými skříňkami a vysokými skříňkami v dřevěné dýze s bílými pruhem u stropu.

Jednoduchý obývací pokoj

Obývací pokoj je zařízen velmi jednoduše. Jídelní stůl se čtyřmi židlemi a nad nimi na stěně fotografický portrét dítěte. Zařízení tohoto obytného prostoru dále tvoří pohodlná pohovka a skříňka až do stropu s vystavenými artefakty z cest, do které je integrován vysouvací pracovní stůl.

Ložnici vévodí masivní dvojlůžko s dřevěným čelem - je zasazeno do prostoru, jenž tvoří police a niky, kde jsou také umístěny artefakty ze zahraničních cest. Po straně, kde jsou umístěny vstupní dveře, je další vestavná skříň s úložnými prostorami.

Ložnici vévodí masivní dvojlůžko s dřevěným čelem.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Koupelna je opravdu malá, i když je větší než původní. Důraz je zde kladen na materiály, výrazným grafickým prvkem je tmavá podlaha. Dřevěná skříňka pod zajímavě řešeným umyvadlem díky tomu mnohem lépe vynikne.

Funkčnost koupelny představuje sprchový kout. Světlost prostoru potrhuje velké zrcadlo v dřevěném rámu.

Koupelna je opravdu malá.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

Vestavěné skříně simulují omítnutou stěnu

O bílé barvě se ví, že rozšiřuje a lze ji bez problému kombinovat s dalšími barvami. Bílá se stala základem tohoto zajímavého návrhu. Vestavěné skříně využívají celou výšku místnosti, a protože jsou navrženy v bílém laminu, simulují tak bíle omítnutou stěnu. Opticky nezmenšují prostor, splývají.

Efekt hladkých ploch sice narušují, ale velmi efektně, kožené úchyty, a to jak u skříní, tak u šuplat. Malé sezení při vstupu do bytu postačí k rychlému a pohodlnému obutí.

„Myslím si, že mám docela cit pro zařizování pěkného bydlení, ale volba profesionála - architektky a designérky Markéty Musilové - byla skvělá,“ podotýká majitelka bytu.

I sídliště může být příjemné místo k žití.

FOTO: Jiří Ernest a časopis Bydlení mezi panely

„Ona vidí věci s odstupem a nadhledem, nechala jsem jí v podstatě volnou ruku. A vidíte, udělala nám v obyčejném paneláku velmi pěkný byt, ve kterém se cítíme opravdu skvěle.“

Majitelka bytu se určitě rozhodla správně. Nenechala se zlákat snadnější cestou kompromisů, kterých by později nejspíš litovala. Myslela tedy nejen na pohodlí dnů současných, ale i na roky příští.

Markéta Musilová Jako architektka a designérka jsem autorkou řady soukromých i veřejných prostorů, zároveň se také aktivně věnuji taiči - tradičnímu čínskému bojovému umění - proslulému svými zdravotními a harmonizačními účinky. Principy jako jednoduchost, přesnost a celkový soulad všech prvků jsou důležité jak při navrhování interiérů, tak při cvičení taiči. Dobře navržený dům nebo třeba jen jedna místnost, může fungovat stejně dobře jako krásně zacvičená sestava - obojí člověka uvolňuje, posiluje a rozvíjí.