Sylva Svobodová, Právo

Sprchování dáváme přednost před koupáním ve vaně, protože je to hygieničtější, rychlejší a levnější. Abychom byli spokojeni, musíme si ale umět dobře vybrat: rozměr koutu, materiál, systém otevírání dveří, sprchovou baterii a myslet i na praktické doplňky (sklopné sedátko, protiskluzná podložka).

Uspořádání malé koupelny se sprchovým koutem, umyvadlem a pračkou. Prostor opticky spojuje série obkladů Colter o velikosti 20 x 50 cm.

Kout praktický a komfortní

Mít pohodlný a bezpečný vstup! To je zásada při výběru sprcháče. Vybírejte proto kout minimálně se šířkou 90 až 100 cm s průchodem o šíři alespoň 80 cm. Ocení to starší osoby i lidé se sníženou pohyblivostí. Když to jde, preferujte větší rozměr.

Spokojenost se sprchou často ovlivňuje funkčnost a kvalita dveří. Zejména sledujte systém otevírání, jeho materiál, rámovou konstrukci. Důležité jsou i pojezdy: nesmí při posuvu nijak drhnout, skřípat. Proto se ptejte na kvalitu – z čeho jsou vyrobená kolečka apod. Preferujte systém Antiblock, který pracuje na principu kluzáku a je spolehlivý.

Sprchový kout Jika Lyra Plus čtvrtkruhový s dvoudílnými posuvnými dveřmi, výška 1900 mm, ložiskové pojezdy, oboustranná madla, výklopné dveře pro snadné čištění.

Sprchové dveře mohou být z plastu nebo ze skla. Sklo je přirozeně dražší, ale esteticky přijatelnější. Je vždy bezpečnostní a kalené, usazuje se buď do rámové kovové konstrukce, nebo v bezrámovém provedení. Takové sklo má pak tloušťku minimálně 6 mm a pevné nerezové či mosazné závěsy s kvalitním chromováním.

Typy dveří

Posuvný systém dveří: je nejpraktičtější, neboť v koupelně šetří prostor. Nevýhodou je, že se hůře čistí, zejména když bydlíte v oblasti s tvrdou vodou (vytváří povlak z vodního kamene).

Skleněné zástěny jsou z bezpečnostního kaleného skla. Nemusí být jen čiré, ale sklo může být barevně tónované či zdobené pískovými motivy.

Zalamovací systém: dveře se otevírají dovnitř a hlavní výhodou je, že nám poskytují velkorysý vstup. Musíme však pamatovat na dostatečnou hloubku sprchového koutu.

Sprchové dveře jsou klíčem ke spokojenosti. Musí dobře těsnit, dobře se otevírat a být hezké. Zástěny Sigma to splňují: vodotěsnost jistí svislé silikonové a magnetické těsnění, mají kovové madlo a jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Pivotový systém: dveře jsou usazené v otočném čepu a otevírají se směrem ven. Uživateli poskytují komfortní vstup, ale pozor při maximálním otevření. Musíte předem zkontrolovat, zda nenarazíte do umyvadla apod. Také počítejte s tím, že po dveřích stečou kapky vody přímo na podlahu.

Vanička - ano, či ne?

Běžné jsou sprchové kouty s vaničkou z různých materiálů: akrylátu, smaltu, keramiky, litého mramoru. Mají tvar čtverce, obdélníku nebo čtvrtkruhu v rozmanitých velikostech (klasikou je 90 x 90 cm).

Vaničky mají i různou hloubku: nižší preferují senioři, hlubší rodiny s dětmi, protože suplují chybějící vanu.

Hlavová sprcha je jedinečná tím, že má více typů trysek. Hvězdicovitě uspořádané trysky se např. postarají o důkladnou masáž, okolo nich je seskupení pro jemnější proud. Široká hlavice má štíhlé rameno, možná je oválná i hranatá varianta.

Sprchový kout bez vaničky nabízí čisté designové provedení. Odtok vody jistí žlaby zapuštěné do jedné roviny s podlahou. Používají se v nerezu, možné je i luxusnější provedení ze skla.

Výhodou je bezbariérový přístup, ale pozor na řemeslnou kvalitu provedení! Podlaha se musí přesně položit a spádovat, obvykle platí pravidlo sklonu dvou centimetrů na metr.

Sprchová baterie

Co od ní čekáme? Že bude mít dobrý průtok, hezký tvar a zároveň bude úsporná. Existují baterie nástěnné nebo podomítkové, přičemž ty pod omítkou nabízejí čistý styl.

Na trhu je široký výběr – některé baterie třeba nabízejí tři režimy proudu vody, které dokážou efektně masírovat záda a krční páteř nebo spustit jemný dešťový proud vhodný k relaxaci.

Termobaterie umožní předem nastavit danou teplotu, aniž by se v průběhu sprchování změnila. Některé šetří i místo ve sprchovém koutu: nemají totiž páku, tělo je přisazené ke zdi, navíc díky technologii CoolFeel se nezahřívají na povrchu.

Pro rodiny s dětmi jsou ideální termobaterie, kde lze nastavit přesnou teplotu vody. V průběhu sprchování se teplota nemění a vy máte jistotu, že se děti neopaří. Chytré termostatické baterie umějí navíc v prostoru šetřit místo, také se na svém povrchu nezahřívají.

Sháníte designovou baterii a netroufáte si vyloženě na hranaté tvary? Řešením je Rhapsody. Má oblé tvary, ale není kulatá. Materiál mosaz, provedení chrom, cena 2890 Kč.