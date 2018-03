Přivítejte jaro novým zahradním nábytkem. Rady, jak vybrat ten pravý

Ačkoli to tak za oknem nevypadá, jaro už je za dveřmi, a tak všichni netrpělivě vyhlížíme sluneční paprsky. Pokud máte zahradu, pak se vám nejen pro tyto chvíle bude hodit nějaké to pohodlné posezení. Jak vybrat to pravé?