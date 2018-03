Manželé chtěli mít byt maximálně funkční a jednoduchý. Požadavkem bylo také zachování vzdušnosti, lehkosti a světlých barev v interiéru. Navíc jejich chlapci potřebují ve svém pokoji více úložného prostoru a odpovídajícího vybavení pro školu i sport. Svého pokoje by se také měla dočkat dcera, která chodí do školky.

Proměny se ujalo pražské studio 1+1 atelier, které tvoří architekti Daniela Papájová a Jakub Čížek.

Komplexní modernizace

Architekti navrhli majitelům tři řešení rekonstrukce. Majitelé bytu se nakonec rozhodli pro maximální variantu návrhu kompletní modernizace celého bytu i s lodžií, který má celkovou plochu 120 metrů čtverečních.

Byt před proměnou

Původní ložnice, která byla největší z pokojů, se stala pokojem dvou synů a naopak, ve starém dětském pokoji je nyní ložnice rodičů. Z pracovny mezi ložnicí rodičů a dětským pokojem je pokojíček pro holčičku.

Byt po úpravě

Tyto změny si vyžádaly úpravy i v obou koupelnách. Koupelna s dvěma umyvadly a prostorným sprchovým koutem u nově navrženého dětského pokoje bude sloužit nejen dětem, ale i návštěvám.

Koupelna u nově navrženého dětského pokoje bude sloužit nejen dětem, ale i návštěvám.

Druhá koupelna s vanou a toaletou u ložnice rodičů je nově čistě privátní. Druhá toaleta je v předsíni.

Z předsíně je vstup na samostatnou toaletu.

„V bytě jsme nechali zazdít dvoje dveře. Zmizely dveře z chodby do nové koupelny, vznikl tak prostor pro skříň na ložní prádlo a ručníky. Druhé zazdění proběhlo v kuchyni, čímž jsme získali více úložného prostoru a kompaktnější vzhled,“ vysvětluje architektka Daniela Papájová.

Barevné akcenty

Manželé si přáli světlý interiér s případnými barevnými detaily.

Bílá barva je decentně doplněna dřevěnými prvky a dekoracemi v oblíbené zelenožluté barvě.

„Celá rodina miluje zelenožlutou barvu. Proto se objevila v podobě nik i na nábytku. Byt je zařízený volně stojícím i vestavným nábytkem v bílé barvě, která je decentně doplněna dřevěnými a oblíbenými zelenožlutými prvky.

Jednoduchý vestavný nábytek podtrhuje drobný design, případně zemitá výmalba, jak je tomu v obývacím pokoji. Oblíbená zelenkavá barva se objevuje i v koupelně dětí ve sprchovém koutě,“ říká architekt Jakub Čížek. Kuchyňský kout se proměnil k nepoznání. Stačilo zazdít dveře.

Optické propojení pokoje s kuchyňským koutem

Obývací pokoj je opticky propojený s kuchyňským koutem a velkým rodinným jídelním stolem.

Obývací pokoj je opticky propojen s kuchyňským koutem.

V pokoji je pracovní prostor s notebookem, tiskárnou a knihovnou. Pracovní kout má uzavřené i otevřené plochy, aby sloužil jako úložný prostor pro kancelářské potřeby, tak i jako knihovna a výstava dětských výtvorů. V obývacím pokoji našly své místo také velké rostliny.

Dveře v kuchyni byly zazděny, čímž se získalo v kuchyni více úložného prostoru.

Dětský pokoj spojuje funkci studovny, herny a maximálního úložného prostoru, například sportovního náčiní. Odstíny barevné výmalby v dětském pokoji si nakonec podle nálady vybírali chlapci sami.

Původní ložnice se stala pokojem dvou synů.

Modrá stěna je vymalována magnetickou barvou, aby si na ni mohli věšet jednoduše diplomy ze zápasů nebo obrázky ze školy.

Dva chlapci školou povinní potřebují ve svém pokoji více prostoru a odpovídajícího vybavení.

Nábytek na míru

V ložnici vznikl i přes menší prostor pokoje čtecí koutek s křeslem. Rodičovská koupelna má nádech luxusu - blýskavá mozaika nad vanou, kulaté zrcadlo, umyvadlo na desku s volně stojící baterií.

V obou koupelnách i na samostatné toaletě, která zůstala na původním místě, je rovněž nábytek na míru.

Z dřívějšího pokoje synů je nyní ložnice.

Do takovéto svěžesti a barevnosti se může probudit interiér čtyřpokojového bytu, když se do proměny pustí dva mladí architekti, kteří vnímají jeho potenciál a promění ho tak, aby co nejlépe vyhovoval majitelům bytu a splňoval jejich požadavky. A jistě uznáte, že je inspirací i pro ostatní, kteří chtějí své bydlení také zlepšit.

Koupelna u ložnice je nově čistě privátní.

Architekti Daniela Papájová a Jakub Čížek se potkali na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci a při roční stáži na vysoké škole ve Francii (École Nationale Supérieure ď Architecture et de Paysague de Lille). Po studiu a po praxi v různých architektonických ateliérech se pustili do společných projektů a nyní se věnují rekonstrukcím interiérů a rodinných domů, od zpracování kompletní projektové dokumentace až k finální realizaci.