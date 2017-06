Jen málokdo v létě odolá lákadlu zmrzliny. Že se vám nechce utrácet za tu kupovanou, u které často ani nevíte, jaké ingredience vlastně ukrývá? Pak si lahodnou zmrzlinu vyrobte v pohodlí domova. Na trhu k tomu najdete celou řadu šikovných pomocníků.

Zmrzlinářem snadno a rychle

Pokud má vaše rodina zmrzliny ráda a máte jich velkou spotřebu, určitě se vám vyplatí investovat do zmrzlinovače. Ten totiž jinak poměrně zdlouhavý a složitý proces výroby téhle chladivé pochoutky promění v jednoduchou záležitost. Jaký vybrat?

Obecně lze zmrzlinovače rozdělit do dvou skupin – s chladicím zařízením a bez něho. Jak název napovídá, ty s chladicím zařízením (kompresorem) suroviny v míchací nádobě rovnou ochlazují a zmrzlinu díky tomu vyrobíte v poměrně krátkém čase (navíc je přístroj připraven kdykoli k použití, stačí jej zapojit do zásuvky). U výrobníků bez kompresoru musíte míchací nádobu nechat zchladit v mrazáku (to může trvat až 24 hodin, navíc musíte mít v mrazáku dostatečné místo) a teprve poté v ní můžete začít míchat jednotlivé suroviny.

Nicméně i ze zmrzlinovače bez kompresoru získáte lahodnou pochoutku, navíc jeho pořizovací cena je o něco nižší než cena přístrojů s chladicím zařízením a také spotřeba elektrické energie je při přípravě zmrzliny o dost nižší. Nicméně pokud vaše rodina vyžaduje přípravu téhle pochoutky téměř každý den, případně jste-li skutečným milovníkem opravdu kvalitní zmrzliny, vyplatí se investovat do přístroje s kompresorem.

Při nákupu věnujte pozornost rovněž materiálům, z nichž je zmrzlinovač vyroben, především u míchacích metel je důležité, aby byly dostatečně odolné. Ideální jsou tedy metly ocelové, nikoli plastové, u kterých hrozí dřívější opotřebování (nicméně výrobci zmrzlinovačů již nabízejí i odolné plastové metly, počítejte u nich s vyšší cenou).

1. Tescoma Della Casa, zmrzlinovač, od 699 Kč

2. De’Longhi IC 8500, zmrzlinovač, od 1199 Kč

3. Zoku, výrobník ledové tříště a nápojů, od 359 Kč

4. Guzzanti GZ 155, zmrzlinovač, od 868 Kč

5. Výrobník ledu IM 12 A, od 3699 Kč

6. Guzzanti GZ 122, výrobník ledu, od 4329 Kč

7. Princess 28 2984, výrobník ledové tříště, od 1099 Kč

Zdravé mlsání

Snažíte se, aby vaše rodina žila zdravě, a tak jsou na vašem jídelníčku denně jogurty? Pak je možná na čase zvážit pořízení přístroje, který by vám jogurt vyrobil v pohodlí domova – za zlomek ceny, kterou za ně dáváte v obchodě, a navíc z čistě přírodních surovin, bez konzervantů, zahušťovadel a dalších přísad, jež do jogurtu vlastně nepatří, ale které do něj někteří výrobci rádi přidávají (zvláště do nejrůznějších ovocných pochoutek apod.).

V domácím jogurtu najdete pouze mléko a jogurtovou kulturu (ovoce do něj přidáte při samotné konzumaci, ideálně čerstvé, bez spousty cukru, jako je tomu často u kupovaných výrobků). Pro jeho výrobu nicméně potřebujete jogurtovač. Jaký vybrat?

Obecně se dá říci, že jogurtovač je přístroj se šesti až osmi kelímky či sklenicemi na jogurt v ohřívací nádobě. Najdete ale i modely umožňující přípravu většího množství jogurtu či přípravu v jedné velké nádobě. Vždy se při výběru řiďte svými požadavky – pro kolik lidí a jak často budete jogurt vyrábět, zda chcete, aby přístroj zvládl i něco navíc… Velmi kvalitní přístroje pořídíte již za méně než 1000 korun a prvotní investice se vám brzy vrátí – 200 ml jogurtu připraveného doma totiž vyjde na přibližně 5 korun.

1. NUC Electronics Co. Fermentor Kuvings, od 4990 Kč

2. Ariete Yogurella 626, od 749 Kč

3. Clatronic JM 3344, od 479 Kč

4. Severin JG 3519, od 619 Kč

5. Orava CM-550, od 820 Kč

6. Clatronic ZWM 3478, od 865 Kč

Letní zábava pro malé i velké

Léto je rovněž obdobím nejrůznějších večírků, rodinných sešlostí a zahradních oslav. K nim patří nejen dobré jídlo (především grilování), ale také dobré pití. Chystáte se uspořádat letní párty a podávat na ní úžasné koktejly? Pak potřebujete pořádnou zásobu ledu. Zapomeňte na formičky do mrazáku a pořiďte si výrobník ledu. Oceníte ho ostatně nejen v horkých dnech!

Výrobníky ledu vybírejte především podle toho, kolik ledu budete potřebovat. V domácnosti jistě nepotřebujete přístroj, jenž zvládne za den vyrobit 35 kg ledu. Vybírat rovněž můžete podle spotřeby elektrické energie, případně podle designu výrobníku či ovládání (drtivá většina přístrojů je však velmi intuitivních a nemusíte mít pro jeho používání žádné speciální dovednosti – stačí připojit výrobník do sítě, nalít do něj vodu, navolit velikost kostek a nechat stroj, aby pracoval).

Chcete potěšit v létě především děti? Pak si zkuste pořídit výrobník ledové tříště! Často má podobu kelímku s brčkem, do kterého nalijete oblíbený nápoj, a během chvíle si můžete pochutnávat na ledové pochoutce.

A když už jsme u dětí – pokud hledáte způsob, jak jim zaručeně ozvláštnit dětskou oslavu či zahradní večírek, zkuste jim doma „umíchat“ bezkonkurenční barevnou cukrovou vatu! Výrobník cukrové vaty seženete již okolo 1000 korun a jeho jediným nebezpečím je, že díky němu budete pořádat všechny dětské párty pro děti z blízkého i dalekého okolí.

