Panelákový byt získal po proměně světlejší chodbu a prostorný obývák

Světlé barvy, nové dveře a podlahy, to u proměn v panelákových bytech funguje nejlépe. Platí to i v případě plzeňského bytu, který už několik desítek let vypadal stejně jako v době, kdy se do něj nastěhovali manželé Marie a Petr.