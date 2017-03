Úhelným kamenem nákupu tepelného čerpadla je volba dodavatele, jímž by v ideálním případě pro zákazníka měl být výrobce, případně jeho smluvní prodejce.

„Kvalita tepelného čerpadla je určitě důležitá. Minimálně stejně důležitý je ale i správný návrh, montáž a technická podpora a dlouholetá zkušenost firmy, kterou si zákazník vybere jako svého partnera na příštích dvacet let, když si tepelné čerpadlo u ní objedná. Právě dodavatelská firma je jeho smluvním partnerem. Pokud je to přímo výrobce, je to obrovská výhoda,” radí Jiří Hanus, předseda představenstva českého výrobce tepelných čerpadel Acond.

„Při výběru bych se proto určitě zaměřil především na reference a dlouholeté zkušenosti ostatních zákazníků. Dobrým vodítkem je také dlouhá záruka na výrobek i na práci,” doporučuje Hanus.

Kdy to vypukne

„MŽP vyhlásí 2. vlnu kotlíkových dotací pro kraje v druhé polovině března. Kraje ji pak následně vyhlásí pro občany, očekáváme, že se tak stane v některých krajích v červnu či září," sdělila Novinkám tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.



Hanusova slova potvrzují i zástupci dalších výrobců. Za vysloveně varující ukazatel pak považují nápadně nízkou cenu čerpadla. „Opravdu kvalitní výrobek evropského původu nemůže být o třicet až čtyřicet procent levnější než konkurence. I tuzemský výrobce, pokud nabízí kvalitní produkt, se nemůže dostat na jinou částku než ti zahraniční, protože musí nakupovat stejně nákladné komponenty,” vysvětluje Luboš Michálek, ředitel Divize vytápění ve společnosti Veskom.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla IVT AIR X u rodinného domu.

FOTO: IVT

Podle Michálka nejsou v současné době mezi kvalitními čerpadly příliš velké rozdíly. „Ceny se budou lišit o pár procent, rozdíl v účinnosti bude v rozmezí pár desetin procent, a tak se dodavatelé nyní nejvíce zaměřují na servisní služby, které svým klientům nabídnou,” upřesňuje.

Na kolik vyjde

Ceny kvalitních tepelných čerpadel pracujících na principu vzduch-voda se v současnosti pohybují v rozpětí od 200-350 tisíc korun. V této částce je ovšem kromě samotného „stroje”, tedy agregátu, zahrnuta také cena propojovacího materiálu, elektrických a elektronických součástí, regulačních prvků a řešení ohřevu užitkové vody. Právě ostatní položky se nejvíce podílejí na konečné výši nákladů. Pro každý dům, ať novostavbu nebo již stojící objekt, je totiž třeba navrhnout řešení přímo na míru, a ta se od sebe vzájemně velice liší.



Co čekat od prodejce



Seriózní firma s dlouholetou zkušeností v oboru zákazníkovi dokáže vytvořit takový návrh řešení vytápění domu a zároveň i ohřevu užitkové vody, který bude úsporný a bude vycházet z klientových možností. Samozřejmostí je pak doporučení vhodného typu vlastního čerpadla.

„Více než polovinu tepelných čerpadel instalujeme do starších domků, kde se už majitelé nechtějí tahat s uhlím nebo dřevem, popelem apod. Často třeba tepelné čerpadlo do staršího rodinného domku kupují děti rodičům. Naši technici posuzují vhodnost tepelného čerpadla přímo na místě, zákazníky to nic nestojí,” uvádí Jiří Hanus.

Někteří prodejci nabízejí i pomoc s podáním žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci.

Seriózní prodejce také zákazníkovi tepelné čerpadlo odborně instaluje, zacvičí jej v obsluze a následně se mu věnuje v rámci servisních služeb, případně (u některých společností bezplatnému) poradenství.

Složitost instalace a obsluhy

Jak plyne ze zkušeností výrobců tepelných čerpadel, mnoho potenciálních zájemců o tento alternativní zdroj energie se obává přílišné složitosti při instalaci a následné obsluze čerpadla. Opak je ale podle jejich přesvědčení pravdou. Instalace není obvykle nijak složitá, osazení agregátu se neliší příliš od náročnosti osazení jiné spotřební techniky. V případě stojících domů lze čerpadlo velmi často bez potíží připojit na stávající rozvody podlahového vytápění nebo radiátorů.

Tepelné čerpadlo pracující na principu vzduch-voda Nibe Split.

FOTO: Nibe

Náročnější může být přechod na ohřev teplé užitkové vody pomocí čerpadla, když je stávající boiler například zavěšen v koupelně a čerpadlo je plánováno do jiné místnosti, nebo do jiného podlaží. I taková situace ovšem může nakonec mít nějaké rozumné řešení. Z tohoto hlediska jsou na tom samozřejmě lépe investoři novostaveb, kteří mají možnost si vše ideálně promyslet a připravit už na úrovni projektu.

Samotná obsluha čerpadla je podle dodavatelů snadná. Klient je při předávání čerpadla podrobně zaučen s tím, že se počítá s tím, že zhruba rok trvá, než se s čerpadlem „sžije”, tj. než si všechno vyladí podle toho, jaká teplota mu doma vyhovuje v průběhu všech ročních období.

Kolik čerpadlo uspoří

Přesné údaje o tom, kolik majitelé tepelných čerpadel uspoří obecně, se vypočítávají jen velmi nesnadno, vzhledem k tomu, že konkrétní situace každého domu je jiná. Také vztahovat náklady na vytápění k nákladům na provoz jiných zdrojů vytápění není pokaždé šťastné, protože například u nás se v minulosti ceny za různé zdroje (elektřinu, propanbutan apod.) měnily. Střídmější dodavatelé proto s jistotou garantují, že tepelné čerpadlo pracující na principu vzduch-voda v průběhu roku během svého provozu uspoří průměrně polovinu energie.

Nejjednodušší je pak možnost uvést konkrétní úspory na konkrétním případě. Ty by měl mít „po ruce” každý větší výrobce nebo prodejce. „Prodejem tepelných čerpadel Nibe se zabýváme již téměř deset let, a proto můžeme doložit skutečnou výši nákladů konkrétními čísly a výsledky. Po instalaci nového zařízení jsme provedli kontrolu v rodinném domě vlastníka tepelného čerpadla systému vzduch-voda Nibe F2300. Ta jasně prokázala vysokou roční úsporu, která činila v měřeném období až 68 % oproti dřívějšímu způsobu vytápění elektrickou energií s dodatečným přitápěním kotlem na uhlí. Majitel tepelného čerpadla nyní může udržovat teplotu 22 °C bez velkých výkyvů, ke kterým před jeho instalací docházelo,” dodává Jiří Sedláček, ředitel prodeje Nibe Energy Systems CZ. Nezanedbatelnou součástí úspor při pořízení tepelného čerpadla je změna sazby na elektřinu, která je vždy nižší. Majitel čerpadla tak spoří i ve chvíli, kdy netopí, ale třeba si jen svítí v pokoji, nebo vaří na elektrické varné desce.

Jistou úsporu pak přinášejí „dovednosti” moderních čerpadel. Například vytápějí jen tu část domu, která není právě dostatečně osluněná, udržují v interiéru stabilní teplotu, což je rozhodně ekonomičtější (a příjemnější) než topení nárazově, a zároveň je lze ovládat i vzdáleně, přes internet. Pro starší majitele je pak nezanedbatelnou úsporou i množství fyzické práce spojené s vytápěním, která pořízením čerpadla odpadne.

Nezbytná prevence

Ačkoli se z tepelných čerpadel postupně stalo běžné spotřební zboží, majitelé by se k nim měli chovat zodpovědně. V praxi to znamená nechat je jednou za rok preventivně zkontrolovat odborníkem. Ten totiž může odhalit hrozící potíže a závady, které by se mohly projevit třeba až za čas, ale s nejvyšší pravděpodobností v tu nejnevhodnější chvíli. Jak se shodují všichni dodavatelé čerpadel, pouze pravidelně kontrolované zařízení může podávat ideální výkon a ušetřit maximum nákladů.