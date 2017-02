Mladí lidé se rozhodli, že nepotřebují velkou kuchyň, naopak by rádi dali přednost větší koupelně, kde budou určitě trávit více času než v kuchyni.

Samozřejmým požadavkem, s ohledem na velikost bytu, je v rámci rekonstrukce věnovat dostatek prostoru umístění skříní, které poslouží k ukládání šatstva a dalších nezbytných věcí.

Další požadavky

Klienti preferovali atypické řešení, které bude něčím výjimečné, a kde budou použity i designové prvky. Konkrétní barevné požadavky neměli, ale rozhodně byli spíše pro tlumené nadčasové barvy, zcela vyloučili bílý sterilní interiér. Líbí se jim tapety, mozaiky, mají rádi dřevěné podlahy v interiéru.

Původní rozvržení bytu

Atypické řešení nové dispozice

Původní dispozice bytu byla ponechána pouze v polovině bytu – byly tedy zachovány oba pokoje.

„Změna nastala ve vstupním prostoru, kde jsem po odstranění původního jádra navrhla atypické řešení nové dispozice. V tomto místě jsem zcela odstranila klasickou předsíň. Hned při vstupu do bytu se tak ocitáme v místnosti, která slouží jako vstupní prostor, ale kde je umístěn i kuchyňský kout. Všude jsem navrhla nové bytové dveře, kovové se skleněnou výplní. Stěna oddělující koupelnu a WC je prosklená. To zajišťuje průnik světla z koupelny na toaletu a samozřejmě i do vstupního prostoru. Zároveň se jedná o esteticky zajímavý atypický prvek," vysvětluje své záměry bytová designérka Kateřina Mlejnková.

Černá se v prostoru výrazně opakuje

V celém bytě designérka navrhla dřevěnou bukovou podlahu. Kovové dveře jsou v černém provedení, černá barva se v prostoru výrazně opakuje. I když je byt malý, neznamená to, že černá prostor opticky zmenší. Může prostoru prospět a navodit útulnou atmosféru.

Dále je v bytě použita barevná mozaika s tmavě červenou a modrou barvou, z kterých autorka vycházela, jejich ozvuky použila i v dalších prostorách. Všechny stěny v bytě byly navrženy čistě bílé.

Bez klasických úchytek

„Do vstupního prostoru jsem umístila vestavnou skříň, která je v bílém provedení, aby navazovala na bílé stěny. Střední část skříně je v černém provedení a je hlubší, jakoby vystupuje směrem do prostoru. Celá skříň je bez klasických úchytek, otevírání je dotykové. Záměrně jsem nenavrhla žádný viditelný botník a věšák. U dveří na WC je velké zrcadlo, svršky a obuv by se měly odkládat přímo do skříně, jejíž vnitřní část u dveří by k tomu měla být uzpůsobena. Zde by měl vzniknout i úložný prostor pro ostatní obuv a úklidové prostředky," dodává designérka.

Fototapeta s portrétem ženy

Kuchyňská linka je velmi malá a je koncipována do tvaru písmene L. V tomto prostoru byla navržena vysoká skříň, kde je ve spodní části menší lednice, nad ní multifunkční pečicí trouba, v "nejvyšším patře" je ještě umístěna skříňka.

V rohu je pak malý dřez a malá varná deska. Kuchyňská linka je v provedení černého laku ve vysokém lesku, pracovní deska z černé žuly.

Obklady s dekorem mozaiky byly použity i v kuchyni. V prostoru na stěně, mezi dveřmi do pokojů, navrhla designérka velkou fototapetu – portrét ženy. Podobný estetický motiv se opakuje i na toaletě. Fototapeta zde navazuje na sokl nádrže obložený mozaikou.

Barevná paleta



Obývací prostor se snažila designérka navrhnout podle přání majitelů. Ve vstupní části u dveří umístila kulatý stůl se čtyřmi židlemi. Podél celé stěny je pak nábytková sestava, která je složena ze dvou dílů. Spodní je nízký, zcela uzavřený, zásuvkový. Na něm je spousta odkládacího prostoru.

V horní části je pak větší sestava, která musí být dokonale upevněna na stěnu.

V pravé jídelní části je prostor uzavřený. V levé části jsou otevřené police pro uložení knih. Pod oknem se nachází pohovka a křesla, mezi nimi velký taburet, který slouží i jako odkládací prostor, u něj ještě odkládací stolek.

Televize byla umístěna na protější stranu, kde je sádrokartonový výstupek pro uschování kabeláže a elektroinstalace. Je na něm betonová stěrka, která svým charakterem doplňuje použitou barevnou paletu.

Prosluněná koupelna

Tak jako na WC, i v koupelně výrazně dominuje použitá mozaika. Nechybí velká vana s tryskami, vestavné umyvadlo v pultu, který skýtá prostor pro zásuvky pod umyvadlem i pračku. Naproti dveřím na stěně je zavěšená skříňka pro uložení kosmetiky.

Nábytek je v provedení černého laku jako u kuchyňské linky. Nechybí zrcadlo a drobné skleněné poličky pro odkládání věcí. V koupelně je okno, takže je dostatečně prosvětlená, samozřejmě nesmí chybět praktická roleta na okno.

V ložnici černobílá designová tapeta

V menším pokoji se nachází ložnice, kde byla navržena další skříň, především pro uložení svršků. Skříň je bílá s dotykovým otevíráním, na konci je otevřený policový díl.

Naproti posteli je navržen atypický policový regál. Modré provedení je esteticky zajímavé, jednoduchý prostor ložnice oživuje. Postel je čalouněná s úložným prostorem.

Na jedné straně postele se nachází malý odkládací stolek, na druhé pak stojací lampa. Nad postelí je umístěna malá police na knihy. Na stěně za postelí použila návrhářka designovou tapetu pouze v černobílém provedení.