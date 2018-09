SPŠ stavební Josefa Gočára Praha 1989–1993. FA ČVUT Praha 1993–2001. Autorizace ČKA 03 279 Praha 2005. Ve Free architects pracuje od roku 2007.

Můj styl je Wabi Sabi. Budoucnost se snažím tvořit denně formou určité vize. Není lehké ji předat dalším lidem v ateliéru. Někdy narážím i tam, kde bych to nečekal. Obecně si myslím, že budeme mít větší vliv na dění kolem nás, a tudíž i větší odpovědnost. Možná budeme měnit formu, ale budeme to stále my.