I když byl byt původně v téměř havarijním stavu, mladý pár se pro něj doslova nadchnul. Noví majitelé se jednomyslně shodli na tom, že aby se zde mohlo kvalitně bydlet, bude nutná kompletní rekonstrukce celého 40 m2 velkého bytu.

Pro řešení projektu i následovné realizace oslovili uhříněvskou architektonickou kancelář ZAKI design.

Rekonstrukce od podlahy

Když důkladně, tak opravdu důsledně - všechno staré musí pryč. Před samotnou rekonstrukcí v bytě zůstaly jenom holé stěny.

Stříbrná věšáková stěna barevně harmonizuje s nápadnými dekorativními květináči. Podlaha zde, stejně jako v celém bytě, je plovoucí v dekoru běleného dubu.

Původní PVC krytiny, které zdobily celý prostor, byly nemilosrdně odstraněny, stejně tak jako "stylové" tapety na stěnách.

Po tomto očištění nánosů času následovala nejnáročnější část rekonstrukce – výměna elektrických rozvodů, vody a topení. Ty původní už dávno nevyhovovaly moderním normám. Navíc tak mohly být veškeré rozvody umístěny do míst, kde jich bylo potřeba.

Dveře nové, ale stylové

Odstraněny byly také všechny dveře i zárubně v bytě a nahrazeny moderními. Ke cti architektů i investorů podotkněme, že výběr dveří byl ovlivněný stylem domu.

Členěná, částečně prosklená křídla s bílou povrchovou úpravou jako by zde byla odjakživa. Navíc krásně harmonizují s původními špaletovými okny. Ta jediná nebyla vyměněná, jenom pečlivě opravená, nově zasklená a bíle nalakovaná.

V hlavní roli světlo

Na podlahy v celém bytě byla položena jednotná podlaha v dekoru běleného dubu, jenom v koupelně a na WC je z praktických důvodů použita velkoformátová dlažba v tmavé barvě antracitu.

Stěny v bytě jsou čistě bílé. Jistou fádnost, kterou by snad tyto plochy mohly vyvolávat, rozrušují bloky v jemném okrovém odstínu.

V bytě nenajdeme hlavní obytný prostor, jaký obvykle vídáme. Mladí lidé žijí rychle, a v bytě příliš nepobývají. Nepotřebují tedy ani křesla nebo televizi.

Toto řešení částečně také supluje bytové zařízení, kterého je poskrovnu. Stropy, které v domech tohoto stáří bývají hodně nerovné a vysoké, byly částečně sníženy podhledy, do kterých jsou strategicky rozmístěny reflektory.

To umožňuje přivést světlo přesně do míst, kde je to potřeba - například nad pracovní plochu v kuchyni, do prostoru určeného ke stolování nebo oblékání.

S ohledem na pohodlí i funkčnost

Když byly stavební úpravy hotovy, přišla na řadu nejpříjemnější a zároveň nejvíc viditelná fáze rekonstrukce, a to konečné zařizování. Architektonická kancelář, jejíž specialitou je mimo jiné kompletní úprava interiérů, navrhla atypické zařízení, přímo na míru konkrétního bytu.

Toto řešení je vždy nejvíc vstřícné k představám a potřebám majitelů. Mladí lidé, kteří zde budou bydlet, jsou hodně pracovně vytížení a podstatnou část svého času věnují také outdoorovým aktivitám. Proto si svůj byt přáli mít řešený jako pohodlné a fungující zázemí, kde mohou v klidu odpočívat.

Kuchyň jako hlavní prostor

Nejnáročnější bylo asi jako obvykle navrhování kuchyně. Tento prostor už ze své podstavy vyžaduje sofistikované řešení, kdy je potřeba vypořádat se se spoustou nutných detailů. Zde byl prostor komplikovaný jednou šikmou stěnou, která svírá ostrý úhel právě s příčkou, kde má být umístěna kuchyňská sestava.

Jednou z variant bylo akceptovat půdorys, kdy kuchyň v jakémsi tvaru písmene V kopíruje stěnu. Toto řešení by ale vyžadovalo náročné práce navíc a tím i vyšší náklady. Proto v konečné variantě vyhrál koncept rovné stěny a varného ostrůvku, který vybíhá právě ze zmiňované diagonály.

Jedna ze čtyř stěn v hlavní místnosti svírá ostrý úhel, který znesnadňoval návrh interiéru. Diagonálně umístěný varný ostrůvek se tak stal hlavní dominantou místnosti.

Tímto se prostor také zajímavě rozdělil na varnou a obytnou zónu. K opačné straně ostrůvku je napevno zabudovaný malý jídelní stůl pro dvě osoby. V této části místnosti nenajdete již další kusy nábytku.

Původně zamýšlená sedačka nebo alespoň pohovka zatím nebyla realizována, stejně tak jako umístění televize na čelní stěnu.

Vzdušná a lehká ložnice

Druhou místností v bytě je ložnice. Také ona je poměrně jednoduše a funkčně zařízena. Dominantu tvoří lůžko a v kontrastu k němu velká šatní skříň.

V ložnici na první pohled upoutá robustní lůžko s nočními stolky zhotovené na míru. Prostor pod ním vyplňuje pojízdný box, kam se pohodlně uloží například sezónní oblečení.

Původní špaletová okna sice vyžadovala výměnu, ale v době rekonstrukce již bylo zřejmé, že za nějaký čas dojde na výměnu v celém domě. Proto byla jenom zrenovována.

Proti široké posteli je nízký prádelník se zásuvkami, na kterém zaregistrujeme jeden z mála kompromisů - televizi. Víc nábytku zde nehledejme. Stejně jako v kuchyni i zde je vše vyrobené na míru. Použitý materiál se opakuje jako jinde v bytě – bílá folie kombinovaná s výraznou strukturou ořechového dřeva.

Druhým výrazným kusem nábytku v ložnici je prostorná šatní skříň. Stejně jako ostatní zařízení i ona je vyrobena na míru.

Sprchový kout stačí

Na ložnici navazuje maličká koupelna. V původním stavu zde byla jen vana a umyvadlo. Na víc zařízení nezbývalo místo.

Aby prostor působil lehčím dojmem, vana musela pryč a na její místo přišel elegantní a prostorově nenáročný sprchový kout. Tak se vešlo nejenom umyvadlo, ale také pračka.

Oproti původnímu stavu, kdy velkou část koupelny vyplňovala vana, se majitelé rozhodli pro sprchový kout, který je prostorově méně náročný. Topení zajišťuje oblíbený žebřík, který zároveň slouží k sušení a nahřívání ručníků. Místo se našlo i na pračku.

Topení a zároveň věšák zajišťuje praktický žebříkový radiátor. Jemná barevnost obkladu stěn se nijak neprosazuje a místnosti ponechává neutrální vzhled. Jediným oživením je dekorativní pás mozaiky.

Praktická technická místnost

Zmínit bychom měli také malou technickou vychytávku. Součástí bytu je malá komora, která navazuje na hlavní místnost. Původně zde bylo jen skladiště.

Během rekonstrukce sem architekti umístili veškeré technické zázemí – bojler s teplou vodou a kotel etážového vytápění. Zbylo místo i na uložení nezbytných věcí, jako je sušák prádla, žehlicí prkno nebo úklidové potřeby.

Příjemný vstupní prostor

Nejméně nápadná, nikoli ale přehlédnutelná je předsíň. V malé a úzké chodbě moc prostoru pro kreativitu nezbývá, i když několik zajímavých prvků vidíme i zde.

Mělký výklenek za dveřmi je využitý pro věšákovou stěnu a vešla se i nízká lavička sloužící zároveň jako botník pro sezónní obuv.

Prostor v malé chodbě je účelně a maximálně využitý. Do nízké komody a větší skříně se vejdou boty, kabáty a další nezbytnosti. Nejmenší proměnou prošlo WC.

Zbývající boty jsou potom vyrovnány v nízké komodě stojící naproti. Další úložné prostory jsou ve vysoké vestavěné skříni vyplňující jinak hluchý kout a částečně zakrývající WC.

Na příkladu této rekonstrukce je patrné, že pohodlně bydlet se dá i v malém bytě, s minimem zařizovacích prvků. Pochopitelně, pokud to životní styl a představy dovolují.

Petr Hodan – designér Zákazníkům zvládneme bez problému vytvořit bydlení na míru, ale postaráme se i o nadstandardní služby, jako je například uskladnění věcí během rekonstrukce. Naše firma poskytuje komplexní interiérový servis – od návrhu dispozice, kuchyní, ale také designového nábytku, přes jeho výrobu až po finální montáž.