Podobné jméno jste mohli vidět většinou ve chvíli, kdy šlo o úpravy maličkých Fiatů 500, které mění třeba na plážové buggy, ale na autosalonu už vystavili i kupé postavené z klasického Rolls-Roycu. Tohle je ale jiná liga. Luxusní ohromnou limuzínu Audi A8 mají v plánu překapotovat tak, aby z ní bylo kombi. Pod kapotu navíc chtějí strčit dvanáctiválcový motor 6.3 FSI z minulé generace, který dnes už v nabídce není.

Jenže to není všechno. Podvozek by měl být zvednutý do polohy zvládající i lehčí terén a blatníky dostanou oplastování ve stylu modelů Allroad.

Castagna Milano, která má historii tak dlouhou, že v ní najdeme třeba výrobu kočárů, tedy plánuje asi to nejdražší kombi, jaké si lze představit. Unikátní automobil by se měl stavět na zakázku pro zájemce, kteří se patrně budou rekrutovat z blízkovýchodních zemí. Zatím to, co vidíte, je pouze vizualizace.