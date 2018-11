fra, Novinky

Zvenčí byste řekli, že to je hodně dobře udržovaný kus. Ano, vypadá tak. Ale Lapo Elkann mu věnoval hodně pozornosti, aby každý kousek byl ještě lepší než z výroby.

Proč? Tenhle člověk se totiž do auta zamiloval. Nechal ho odvézt vrtulníkem do zimního střediska sv. Mořic ve Švýcarsku a používal ho na popojíždění kolem. Tam se ukázaly všechny přednosti miniaturního vozítka s lehkou karoserií, pohonem všech kol, který dodával Steyr Puch, a zcela dostačujícího motůrku o objemu 1,1 l s výkonem 40 kW.

Fiat Panda 4x4 od Garage Italia

Parádní obšití interiéru. Sem by se kůže prostě nehodila.

A tak má auto vymazlený, mírně stříbrný lak, červené linky kolem karoserie a zcela vycizelovaný každý kout karoserie i motoru. Uvnitř byste dříve asketické auto nepoznali.

Sedadla, stejně jako přístrojová deska a výplně dveří jsou obšity tmavě modrou látkou, která na stranách sedadel nese loga Garage Italia. Co s autem hodlá Lapo Elkann udělat, to nevíme. Možná ho prodá a výtěžek půjde na charitu, jak to už udělal tolikrát.