Martin Žemlička, Novinky

Mohlo by se zdát, že je to jenom obyčejná „pětka” s pořádným motorem. Ale není tomu tak, seznam změn je opravdu obsáhlý. Tak například kapota i blatníky jsou z hliníku, větší je i přední nárazník s větším otvorem pro nasávaný vzduch nebo rozšířené blatníky. Vzadu jsou pak typické čtyři koncovky výfuku. Jako obvykle, M5 do světa nekřičí, že jde o „našlápnuté” auto, podle detailů ale snadno poznáte, že to auto, co vás právě předjelo, není obyčejná 520i.

Vnitřek vás nepřekvapí, základ je stejný jako v každém BMW řady 5 „s pořádnou výbavou”, v případě nejprestižnější verze nechybí famózní sportovní sedačky v atraktivní hnědé kůži, které mají příjemně tvrdou výplň a skvěle drží tělo. Dále zde jsou oproti běžným modelům tlačítka pro uložení dvou jízdních profilů přímo na volantu (to jsou ta dvě červená).

O pohon nové generace BMW M5 se stará vidlicový osmiválec o zdvihovém objemu 4,4 litru, přeplňovaný dvojicí dvoukomorových turbodmychadel. Výkon činí rovných 600 koní (441 kW) a 750 newtonmetrů při dostupných 1800–5600 otáčkách.

Skvělý motor, báječná převodovka



O řazení se stará výhradně osmistupňová převodovka Steptronic od dvorního dodavatele BMW, věhlasného ZF. Řadí maximálně plynule, rychle a inteligentně. Při tachometrových 300 km/h točí motor na „sedmičku” rovných šest tisíc otáček. Z opačného gardu: dálniční stotřicítka znamená na „osmičku” dva tisíce otáček.

BMW M5 - zrychlení 0-300 km/h

To zrychlení je opojné. Když na bezmála dvoukilometrové dráze hoškovického letiště dávám plný plyn, M5 vystřelí jak z praku. A motor se žene vpřed jako šílený, zrychlení na „stovku“ se odehraje za 3,4 sekundy (0-200 km/h za 11,1 sekundy).

Nejvyšší rychlost je omezena při 250, za příplatek 66 tisíc korun (v ceně je i kurz řízení od BMW) je hranice posunuta na 305 km/h. Šest stovek koní je zkrátka strašně moc a projevuje se to i v praxi. Na trojku hrabou pneumatiky i na suchu.

O 33 sekund později už rychloměr ukazuje hodnotu začínající trojkou a nám nezbývá, než brzdit, dráha za pár desítek metrů končí. Kalup to byl neskutečný, takže si to ještě dvakrát zopakujeme – auto s vizáží normálního sedanu, které by před deseti lety ujelo téměř čemukoliv placatému a ani dnes není mnoho rychlejších automobilů, to je velký zážitek.

Při plném tempu počítejte se spotřebou přes 30 litrů (více palubní počítač raději neukáže) vysokooktanového benzínu, normální jízda pak znamená apetit mezi 10 a 12 litry na sto ujetých kilometrů.

Nejenom v přímce, umí i v zatáčkách



Ale jízda v M5 není jen o strašlivé rychlosti v přímce. Při běžné jízdě s komfortním nastavením tlumičů umí být velice pohodlná i při popojíždění ve městě nebo rychlejších přesunech po dálnici. Neotravuje hlukem, rázy ani ničím dalším a příjemně se řídí. Při běžné jízdě a se zapnutým pohonem všech kol tenhle superrychlý bavorák krásně odolává odstředivým silám a zatáčky projíždí i při vyšším zatížení s velkou neutralitou.

Přepnutí na pohon výhradně zadních kol (a tedy povinném vypnutí ESP) se z něj rázem stává jiné auto. Zjednodušeně řečeno: s výrazně přetáčivou charakteristikou. Je to velice zábavné, ale nejenom s ohledem na velikost a hmotnost auta si to nejlépe samozřejmě užijete na okruhu. Na úzké silnici by to bylo děsivé, navíc v tomto režimu od vás BMW M5 chce, abyste auto skutečně řídili. Což je jedině dobře.

Je něco, co jsme v souvislosti s novou M5 po týdenní zápůjčce nemohli přenést přes srdce? Jsou to spíše detaily: hodila by se větší nádrž na palivo, 68 litrů sice není málo, ale při rychlé jízdě ji auto „vypije” raz dva. Další věcí, která je ovšem do určité části subjektivní je pořizovací cena; více než tři milióny a v testovaném provedení více než čtyři milióny korun, to je opravdu hodně, byť nová M5 stojí za každou utracenou korunu.

A poslední věc: nedělá se a nebude se dělat jako kombi. Což je škoda, zákazník by měl na výběr a rychlá kombi (vzpomeňte si na Audi RS 6) jsou v Evropě docela žádané zboží... Ale jinak, pokud chcete sedan se schopnostmi supersportovního, co uveze čtyři lidi a hromadu kufrů, máte v podobě nové BMW M5 vynikající příležitost. Navíc implementace pohon všech kol a zároveň jen zadních se povedla nadmíru dobře, takže M5 je konečně použitelná celoročně.

