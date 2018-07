Martin Žemlička, Novinky

Standardní Škoda Octavia RS je celkem nenápadné auto, o verzi RS 301, kterou vyrobilo české zastoupení tuningové firmy BSR, to nelze říct ani omylem. Výrazná kola s vytáhnutými červenými šrouby, snížený podvozek, hlasitý výfuk se dvěma koncovkami o průměru 100 mm a všudypřítomné polepy se jmény světových značek, jejichž komponenty byly na autě použity.

Srdcem standardní Octavie RS 245 je čtyřválcový benzínový motor TSI naladěný na 180 kW (245 k) a 370 Nm v rozsahu 1600 až 4300 otáček. Na výběr máte jak šestistupňovou manuální převodovku, tak sedmistupňové DSG.

Zrychlení Škody Octavia RS 0–250 km/h.

Škoda Octavia RS 301 – brzdy jsou sériové, kola Barracuda mají 19 palců a váží jen 9,3 kg.

Upravená verze s manuální převodovkou na 301 koní (221 kW) a 421 N.m, což je nárůst, který v praxi rozhodně pocítíte. Ostatně, na hoškovické letištní ploše jsme se podívali na tachometrových 250 km/h, což se nám v případě sériové Octavie RS nestalo ani s automatickou převodovkou – dostali jsme se na cca 235 km/h.

Spojka i brzdy jsou sériové



Spojka zůstala sériová, prý je dimenzovaná dostatečně robustně. Proti standardnímu er-esu nám přišlo, že její chod je o něco tužší. Brzdy jsou původní, ale mají pancéřové hadice, takže se brzdná síla lépe dávkuje a pedál má přirozenější chod.

Výfuk má klapku, kterou přepínáte skrytým tlačítkem schovaným ve schránce před řadicí pákou; rezonance ve středních otáčkách jsou ale v obou režimech hodně výrazné a při dlouhodobé jízdě otravné. Standardní rezonátor zvuku byl na autě ztlumen.

Škoda Octavia RS 301.

Také převodovka zůstala beze změn, novum je možnost vytočit motor přes 7000 otáček, kdy už jste v červeném poli – ale budíky se neměnily, zůstaly standardní. Stejně jako celý interiér, který zdobí pouze dvě loga švédské tuningové firmy a pak červené bezpečností pásy (vpředu), nahrazující obvyklé černé provedení. Sedačky jsou standardní, nutno dodat, že dimenzované dobře – pro sportovní auto na každý den.

Celkový nárůst síly je znát a ve středních otáčkách jede upravená octavia opravdu parádně. Nejlépe to dokumentuje pružné zrychlení – 100–160 km/h zabere v RS 245, a tedy nejrychlejší sériové octavii, rovných osm sekund, třísetkoňová verze je o rovné dvě sekundy rychlejší.

Škoda Octavia RS 301 – koncovky mají průměr 100 mm, zvuk je ale ve středním pásmu lehce otravný.

Všechny varianty tovární Octavie RS mají nejvyšší rychlost omezenou elektronicky při tradičních 250 km/h, v případě téhle octavie je omezovač posunut do vpravdě absurdní a opravdu teoretické hodnoty 330 km/h (ale 300 km/h by údajně jet měla, v praxi to nebylo kde vyzkoušet), ale tachometrových 280 km/h z ní „vytáhnete“ a auto má ještě tendenci zrychlovat. Zejména ve středních otáčkách je nárůst síly skutečně znát a jeho majitelům přináší opojný pocit, v sériovém autě o dost utlumený.

Co se vlastně změnilo kromě přeprogramované řídicí jednotky? Motoru pomáhá se zásobováním čerstvým vzduchem nový mezichladič stlačeného vzduchu (intercooler), který zlepšuje proudění vzduchu a lépe funguje i při vysokých letních teplotách (které panovaly i během našeho testu).

Karbonové sání, klidnější jízda



Dále je zde karbonové sání Forge Motorsport s efektní silikonovou hadicí spojující sání. A když se pozorně podíváte do motorového prostoru, uvidíte izolační obal na turbodmychadlo, respektive jeho teplotně namáhanou skříň. Nový je i motorový olej 5w40 od Millers Oils.

Na motorový prostor je hezký pohled...

To vše dohromady, společně ještě s novou výfukovou soustavou přidávající pár koní navíc, znamená, že dvoulitrové TSI jezdí jako znovuzrozené a má krásný zátah. Dokonce tak moc, že vám bude hrabat i na trojku a občas se stane, že ta síla přenášená jen na kola přední nápravy je zmařena zoufalým nedostatkem přilnavosti předních pneumatik.

V praxi je to na každý pád auto, které lze používat každý den, při rozumném zacházení bychom se nebáli s ním vyjet na závodní okruh. RS 301 se chová v nájezdech do zatáček klidněji, není tak nedotáčivé, na druhou stranu nové tvrdší pružiny Eibach (tlumiče jsou sériové a zůstal i systém DCC) nejsou naladěné na výraznější zapojení zadní nápravy jako třeba u Focusu RS. Je to pořád víceméně civilní stroj, ovšem velice rychlý, a to nejenom v přímce – méně se naklání a o něco lépe drží stopu.

Škoda Octavia RS 301.

Nějaké nápady k vylepšení? Octavia RS vyladěná na 301 koní do světa na můj vkus až příliš křičí, že je upravená. Ale nechat sériový výfuk i s původním difuzorem, místo pouťových kol nechat sériová a upravit jen podvozek, brzdy s pancéřovými hadicemi a provést veškeré úpravy na motoru..., to si myslím, že by zcela určitě bylo velice zajímavé auto, které by v přímce potrápilo spoustu sportovních modelů s obdobným výkonem.