Je opravdu tak dobré? Test evropského auta roku, Volva XC40

Volvo XC40, ověnčené prestižním titulem Car of the Year - Auto roku, švédská automobilka nestačí vyrábět. Je opravdu tak dobré, nebo za to může jen přehnaná poptávka po vozech kategorie SUV? Vyzkoušeli jsme prozatím jedinou dostupnou verzi s naftovým motorem.