Je málo aut, u kterých jsme tak spokojení s interiérem, jako u Audi A4. Tohle auto má přesně tu přístrojovou desku, která nám sedne. Žádné kalkulačky, žádné osahávání obrazovek. Prostě jednoduché, intuitivní a funkční ovládání. Kam položíte ruku, tam je správný ovladač.

A sedadla? Vejde se do nich dvoumetrový dlouhán, stejně jako padesátikilová drobná slečinka, která téměř propadne mezi pásy. Zadní sedadla pak konečně mají vyřešený prostor pro nohy, takže se do nich vejde skutečný člověk a nejen „karťák“, jak tomu bylo v předchozích generacích.

Kufr je ale menší. Nabídne jen 415 l, jelikož pod podlahou je ukrytá skupina kompozitových nádrží na plyn. Ano, na rozdíl od Škody se tady pracuje s lehčím materiálem. Do nádrží se vejde 19 kg plynu.

Výtka č. 1

Auto je pěkné už na první pohled. Ale tak nějak obyčejné. Jak je to možné? Vždyť jsme dříve k autu neměli žádné velké výtky? Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli.

Barva testovaného vozu je opravdu neskutečně nudná, vypadá jako montérky. Pozornost přitahoval jen veliký nápis na boku, bez něj je ovšem A4 téměř neviditelné auto. Právě nudná barva ukázala, že Audi A4 prostě nevyniká. Design je tak klasický, až je to moc.

Vypadá dobře, ale dost unifikovaně.

FOTO: František Němec, Novinky

V této konkrétní modré to autu prostě nesluší.

FOTO: František Němec, Novinky

Konečně jede!

Zatímco Škoda Octavia s pohonem na zemní plyn nabízela pouze zážehovou čtrnáctistovku, což se projevilo na dynamice, tady se pod kapotu vměstnal dvoulitr s přeplňováním. Má výkon 125 kW, což je daň právě za dvojakost v palivovém dopingu.

Podle nás je to tak nějak akorát na pohodlnou jízdu. Není to žádný trhač asfaltu, ale na druhou stranu hravě strčí do kapsy mladoboleslavského konkurenta. Navíc je motor tak úžasně kultivovaný, že si ho s radostí stavíme na piedestal našich nejlepších testovaných motorů.

Například startování – tak rychlou odezvu jsme ještě nezažili. Když se říká „na první dobrou“, ani zdaleka to nevystihuje podstatu toho, co jsme zažívali.

Pohled do dvoupalivového motoru

FOTO: František Němec, Novinky

Tovární CNG se pozná především plnicím otvorem přímo ve víčku.

FOTO: František Němec, Novinky

To, co ovšem zajímá každého, je spotřeba. A to je druhá výtka.

Výtka č. 2

Už při přebírání vozu nám palubní počítač hlásil, že na CNG náš g-tron ujede 360 km a na benzín dalších 350 km. Ano, daní za plyn je zmenšená nádrž na benzín, která má jen 25 litrů. Hodnota 710 km na obě paliva se však ukázala jako trochu optimistické číslo.

Pět litrů v dlouhodobém průměru? My jsme nakonec došli k trochu horšímu číslu v rámci testu.

FOTO: František Němec, Novinky

Začneme s plynem. Udávaná hodnota je 3,9 l na 100 km. Dali jsme si dlouhý výlet s plným vozem až do Podkrušnohoří a zpátky. Část po silnicích 1. třídy, část po dálnicích, žádné divoké předjíždění. Pěkně v klidu. Ve výsledku jsme jezdili za 5,8 l v průměru. Překvapivě si hodně brala dálnice. Na plné nádrže zemního plynu jsme ujeli celkem 320 km.

Pak přišla na řadu benzínová jízda. Charakteristika motoru se vlastně nezměnila, jen ručička palivoměru padala rychleji, než jsme čekali. Půlka nádrže byla pryč za 130 km. Takže jsme jeli za 8,5 l na 100 km, a to je dost. Dobrá, bylo plné auto, ale charakteristika trati byla k nízké spotřebě opravdu více než příznivě nakloněna.

Dobré, ale…

S vozem jsme nadšeni prakticky ohledně všech jeho charakteristik. Jízda s ním je velmi komfortní. Perfektní odpružení je podle nás vynikající. Skvěle nadávkované jsou brzdy, které dokážou jen tak lehce přibrzďovat po celkem dlouhou dráhu pedálu a stačí jen trochu silněji přišlápnout a decelerace prudce narůstá. Řízení je mírně odtažité, ale v konkurenci je stále na špici.

Tohle auto má spoustu kladných vlastností, které jsou extrémně důležité. Tudíž je nám prakticky trapné se zmiňovat o nenápadnosti. Někdo ji preferuje. Ale někdo naopak onu designerskou neutralitu nemá rád. A tady se nám zrovna nezamlouvala, proto jsme ji zmínili. Stejně tak se nám úplně nelíbí vyšší spotřeba, i když auto má lehoučké nádrže.

Poslední výtkou je cena. Základní činí 1 249 900 Kč, a to je dost. Naše auto už přeskočilo o 3600 Kč hranici 1,5 miliónu korun. A to je opravdu hodně na ekologické autíčko. Za tyhle peníze by auto mělo stát někde v garáži, aby se mu neprášilo na lak. Jenže s CNG se ve většině podzemních garáží nechytáte. Tak nevíme. Není to přeci jen trochu moc za auto na plyn?