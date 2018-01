Rozměry vozu zůstaly stejně monstrózní jako dosud - délka je bezmála pět metrů, výška metr devadesát. Šířka pak činí relativně skromných metr osmdesát. A váží 2,4 tuny. I díky tomu je to auto jako hora, které na silnici budí respekt. Dovnitř se vejde pět cestujících, ve verzi se třemi sedadly až sedm cestujících. Dovozce nabízí i kratší verzi se třemi dveřmi. Obě varianty mohou táhnout až třítunový brzděný přívěs.

Proti minulé generaci se změnila přední maska, typických pět vodorovných lišt je nyní mohutnějších. Nové jsou i světlomety s diodami pro denní svícení a hranaté mlhovky. Blatníky mají vpředu i vzadu výraznější prolisy, moderněji působí také zadní svítilny. Základní tvary zůstaly stejné, doplnily je moderní detaily.

Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D

FOTO: Petr Horník, Právo

Interiér je hezčí, k prémiové kvalitě má ale daleko



Interiér je samozřejmě velice prostorný, ale to byl vždy. Zadní sedačky jsou polohovatelné, a když je sklopíte, vykouzlí téměř ideální rovinu. Na nouzové přespání někde mimo civilizaci je to ideální. Uvnitř si všimnete kvalitnějších materiálů, nový je 4,2palcový displej umístěný za též novým volantem. Multimediální systém má nyní osmipalcovou obrazovku; grafický výstup i odezva zatím nejsou tak dobré jako u prémiových SUV, kabina celkově působí až příliš jednoduchým dojmem.

Potěšitelné je, že zůstala zachována jednoúčelová tlačítka pro nejdůležitější funkce. Zarazilo nás, jak pomalá je odezva rádia na ztlumení – když otočíte ovladačem, trvá dlouhé vteřiny, než se zvuk ztlumí. A přední sklo má sice vyhřívání, ovšem stále využívá ne zcela ideální technologii pomocí integrovaných drátků.

Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D

FOTO: Petr Horník, Právo

Land Cruiser zůstal věrný rámové konstrukci a tuhé zadní nápravě. To vše doplňuje stálý pohon všech kol s centrálním diferenciálem typu Torsen s omezenou svorností a světlou výškou 215 mm a máte tady adepta na terénního krále. Ostatně hodnoty stoupavosti a bočního náklonu (shodně 42 stupňů) jasně ukazují, kam by měla „stopadesátka” nejčastěji mířit. Tedy spíše než na silnice do pořádného terénu. Což je v Česku trochu problém...

Výhradně s naftovým čtyřválcem



V nabídce je výhradně 2,8litrový naftový čtyřválec, spojený buď se šestistupňovou manuální, nebo automatickou převodovkou. Zkoušeli jsme samočinnou variantu, která jednotlivé rychlostní stupně mění rozvážně, charakteru auta to ovšem neubližuje. Zamrzí, že není k dispozici šestiválec, ten čtyřlitrový (183 kW/249 k) se do Česka nedodává.

Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D

FOTO: Petr Horník, Právo

Zkoušený čtyřválec na „lanďáka” stačí, výraznější výkonovou rezervu ale nečekejte, přeci jen motor musí utáhnout velké a těžké auto. Na šestku motor při dálniční stotřicítce točí 2100 otáček a z hlediska komfortu a jistoty podvozku je to optimální rychlost. Ne že by auto „nevytáhlo” udávaných 175 km/h, příjemné to ale pro posádku není. Stejně jako v zatáčkách, kde je třeba myslet na vyšší těžiště i rozměry – chce to zkrátka rozvážnější styl a obecně nižší rychlost, pak tohle auto funguje.

Ve městě musíte počítat se spotřebou těsně kolem hranice 20 litrů, což je strašlivě mnoho, dlouhodobý průměr s dálničním provozem apetit testovaného modelu srazil k příjemnějším deseti. Omlazená verze dostala nové bezpečnostní asistenty: jde kupříkladu o samočinné brzdění s rozpoznáváním chodců, adaptivní tempomat nebo kontrolu mrtvého úhlu.

Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D

FOTO: Petr Horník, Právo

Land Cruiser je i v omlazené verzi pořád tím velice schopným strojem do těžšího terénu, kde limitem bývají pouze hladké silniční pneumatiky. Je to prostorné auto, jehož velikost budete ve městech proklínat.

Není to SUV, takže v zatáčkovitých silnicích musíte trochu zvolnit a obecně mu vyhovuje spíše klidná, rozvážná jízda. Na výlet do pouště nebo tahání těžkých přívěsů a výlety mimo civilizaci ideální auto, pro drtivou většinu řidičů ovšem nabízející schopnosti, které nikdy nevyužijí. Jeden z posledních opravdových off-roadů. Škoda, že jedinou motorizací v nabídce je naftový čtyřválec.

Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D

FOTO: Petr Horník, Právo