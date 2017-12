Podle čeho se lidé v prvním okamžiku rozhodují u automobilu, zda má smysl uvažovat o jeho případné koupi? Je to jednoduché, podle ceny a pak podle toho, zda se jim líbí. A třebaže Kia Stinger není zrovna levná (základní ceny začínají nad miliónem), vnějším vzhledem asi okouzlí leckoho. Nízké těžiště, obří rozvor i decentní spoiler na karoserii typu fastback. A co víc, tohle je, jak už víte, auto s poháněnou zadní nápravou.

Čtveřice koncovek výfuku vypadá impozantně, a když se podíváte pod ně, uvidíte, že všechny čtyři jsou pravé. Na rozdíl od falešných vstupů pro vzduch na kapotě, ty na blatnících jsou pravé.

Bohužel, brzdy Brembo s červenými třmeny dostanete pouze k šestiválci, testované provedení s poháněnou zadní nápravou (a mechanickým samosvorným diferenciálem) je mít nemůže. Stejně tak zcela nepochopitelně nejde kombinace šestiválce a pohonu zadních kol, což na trzích s volantem vpravo kupodivu pořídit lze.

Kia Stinger 2.0 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Pak otevřete dveře a sednete si na místo řidiče. A zajásáte, protože je ukotvené velmi, velmi nízko. V sedačkách, jež zaujmou i svým vzhledem, se dobře sedí - mají příjemnou výplň a hezky obejmou tělo, možnosti pro jejich nastavení vpředu jsou velice dobré.

Interiér povedený, punc prémiovosti chybí



Interiér se zhlédnl u Audi či Mercedesu, celkový dojem ale není tak dobrý, jako u německé konkurence. Ergonomie je uspořádána dobře, vodorovný pás jednoúčelových tlačítek nebo volant s dobrým průměrem a tvarem se nám líbil. Head up displej, mimochodem standardně dodávaný, se u testovaného provedení mírně třepotal, má ale hezkou grafiku a jde o verzi promítanou přímo na sklo, nikoliv na destičku. Vysunutý displej multimediálního systému převzatý z menších modelů Kie je funkčně dobře vybavený a celkem přehledný, svým grafickým provedením má ale k prémiové trojici daleko.

Stinger dovede být zábavný, takové drifty, jako třeba u mustangu, ale nečekejte.

FOTO: Petr Horník, Právo

Vzadu je bohužel pro jedince nad 180 centimetrů méně místa pro hlavu (to kvůli elegantnímu sklonu střechy), pro nohy je ho ale dost. Není divu, stinger má rozvor náprav 2 905 milimetrů. Zavazadlový prostor je se svými 406 litry, výborným přístupem díky použité karosářské verzi i možnosti sklopit zadní sedačky plně dostačující.

Stinger je nabízen s celkem třemi motorizacemi: dvoulitrovým čtyřválcem (255 k a 353 Nm), 3,3litrovým šestiválcem (370 k a 520 Nm) nebo s naftovým čtyřválcem o objemu 2,2 litru (200 k a 440 Nm). Převodovka je výhradně samočinná osmistupňová, přímo řazená se nenabízí ani k jediné variantě.

Vyzkoušeli jsme základní benzínový dvoulitr, který sice nezapře, že musí pohánět celkem těžké auto (1,7 tuny), ale pro běžné ježdění stačí. Zklamal nás zvuk, který je nemastný neslaný, člověk nalákaný hned čtveřicí koncovek výfuku by čekal něco trochu jiného. Navíc Kia, podobně jako většina konkurentů, bohužel sáhla po lacinějším řešení, a tím je přidávání zvuku do reproduktorů, zde naštěstí byla míra hlasitosti zvolena rozumně.

Stinger je v zatáčce neutrální, náklony nejsou tak dramatické, jak by se mohlo zdát z fotografie.

FOTO: Petr Horník, Právo

Podvozek je naladěn v duchu vnějšího designu sportovněji, a je pravdou, že na nerovnostech zejména při nižších rychlostech byl stinger s osmnáctipalcovým obutím mírně nekomfortní, tužší rázy od zadních kol posádka s jistotou zaznamená. Důležité je, že podvozek není prkenný a na většině silnic tlumí nerovnosti s velkým přehledem. A do zatáček se na suché vozovce krásně skládá i na zimních pneumatikách.

Elektronická stabilizace je vypínatelná dvoustupňově, samostatné tlačítko je dobře po ruce. Na uzavřené trati jsme si ale ověřili, že ani úplné vypnutí není „úplné vypnutí”. Pokud záď vybočí příliš, elektronika začne jemným zásahem kola přibržďovat. I kvůli tomu je velice obtížné na suchu udržet táhlý smyk, chybí na to výkon a proti je i horlivá, byť rozumně nastavená stabilizace.

Kia Stinger 2.0 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Vynikající jízdní vlastnosti



Pár ostřejších průjezdů po uzavřené trati navíc odhaluje, že stinger je víc sportovním GT na delší cesty než strojem na víkendovou vyjížďku nebo drcení závodního okruhu. To ostatně ani podle šéfa vývoje Alberta Biermanna (ano, ten který dlouhá léta vedl ikonickou divizi BMW M) nebylo cílem.

Pokud pojedete čistou stopu, je stinger vynikající, krásně se spoléhá na tuhou karoserii. Auto výtečně drží vytyčenou stopu, a neuhne z ní ani o milimetr, stinger není žádné driftovací kladivo, jako je třeba Ford Mustang, ale při takto efektivní jízdě dovede být až nečekaně rychlé. Jízdním vlastnostem kromě velice dobře naladěného podvozku rovněž pomáhá mechanický samosvorný diferenciál a samozřejmě přirozenost pohonu zadních kol, pro sportovně laděné auto ta nejlepší volba.

Kia Stinger 2.0 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Osmistupňová převodovka řadí rychle a jemně, její projev lze částečně přizpůsobit volbou jízdního režimu (comfort, sport, sport+ atd.). První stupně mají delší zpřevodování, na čtvrtý stupeň se řítíte rychlostí 175 km/h. Nečekejte dynamiku jako u Focusu RS nebo dokonce čtyřválcového Porsche Cayman. Špatná není, oslnivá také ne. Ostatně námi naměřené zrychlení 0-200 km/h za 26 sekund hovoří o mnohém a na obvyklých 250 km/h se čtyřválcový stinger ani nepodívá.

Dlouhodobá spotřeba se pohybuje kolem 12 litrů, při defenzivní jízdě se ale dostanete klidně na osm. Nádrž pojme nadprůměrných 60 litrů, i tak ale počítejte s nejobvyklejším dojezdem jen kolem pěti stovek kilometrů. Při 130 km/h točí motor příjemných 2200 otáček, jízda nad dálničním limitem ale přináší do kabiny větší množství hluku ve srovnání s prémiovou, a nutno jedním dechem dodat, že i podstatně dražší konkurencí z Německa.

Kia Stinger 2.0 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo

Odvážný automobil s klasickou koncepcí



Stinger samozřejmě bude ztrácet na atraktivitě kvůli logu, které má na kapotě. Nad to je třeba se povznést, jakkoliv dle našich odhadů bude cena ojetých kusů padat mnohem rychleji než u BMW, Audi či Mercedesu.

Základní výbava Kie Stinger navíc obsahuje vše myslitelné, připlácí se tak pouze za lepší kožené čalounění a metalický lak, v obou případech po 20 tisících korunách. Na stinger vyráběný v Koreji se po objednání čeká v Česku zhruba čtyři měsíce.

Stinger není bez chyb, jako celek to ale je velice povedený model, se kterým se automobilka nebála vykročit proti proudu a trendům dnešní doby. Jistě, dostat na trh (a prodávat s řádnou marží) nějaké dynamicky tvarované SUV by bylo o tolik jednodušší. A díky tomu, a nejenom díky tomu Kie a potažmo stingeru tleskán. Je to krásné auto, které zaujme i náročnější řidiče. Ještě by to chtělo odvozené kupé.

Kia Stinger 2.0 T-GDI

FOTO: Petr Horník, Právo