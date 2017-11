Nedává to okatě najevo, ale pokud si ho pořádně prohlédnete, uvidíte spoustu náznaků, že tohle auto bude sakra rychlé. Stačí se podívat, jak nízko je podvozek od silnice, leccos naznačují i devatenáctipalcová kola, která výrazně vyplňují podběhy. Nu a pak tu máme zadní spoiler (celkem decentně velký) a dvě zdvojené koncovky výfuku. Po nastartování pětiválce se z nich ozve hlasité vyštěknutí, ze kterého zamrazí. Tohle zní skoro jako nějaký DTM speciál.

Pod kapotou, která není zespodu bůhvíproč zakrytá, ale naštěstí má alespoň plynovou vzpěru, trůní pětiválec 2.5 TFSI. Ten jako první dostalo kupé a roadster TT RS, motor má v obou karosářských provedeních RS 3 stejný výkon. To znamená 294 kW (400 k) a točivý moment 480 Nm (1700 a 5850 otáček). Sedan RS 3 zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy (zcela totožná hodnota jako u hatchbacku).

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo

A když počkáte, až se motor řádně zahřeje (pro technické omezence je zde elektronická pojistka a motor se nenechá vytočit na více než na 5500 otáček), začnou se dít věci.

Plný plyn znamená razantní zrychlení, jenže když je otáčkoměr v polovině a vy si říkáte, že teď už ten nával newtonmetrů, který vaše tělo tlačí do sedačky, musí skončit, ještě tomu tak zdaleka není. Pětiválec, stejně jako jeho šestiválcová verze v RS 5, letí jako utržený z řetězu ještě až k hranici sedmi tisíc otáček. Pak sedmistupňový automat bleskurychle práskne další stupeň.

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo

Rychlejší než RS 5



V praxi to znamená, že dotočená dvojka znamená 95 km/h, trojka 145 a čtyřka 205 km/h. A takhle můžete pokračovat až do 250, respektive 280 km/h když si necháte posunout elektronický omezovač nejvyšší rychlosti. Je potřeba počítat s vyšší spotřebou minimálně 98oktanového benzínu, při „lážo-plážo” jízdě jste těsně pod deseti litry, jízda v rámci rychlostních limitů s občasným vystřelením k horizontu je za dvanáct až patnáct litrů. Na uzavřené trati klidně dvacet.

Audi RS3

FOTO: Petr Horník, Právo

Při měření zrychlení 0-200 km/h jsme dle GPS na podzimní oslizlé ranveji hoškovického letiště zaznamenali čas 15,01 sekundy. To je o sekundu lepší čas než u šestiválcového RS 5, které jsme testovali v létě. [celá zpráva]

Snížený podvozek (proti standardnímu provedení o 25 mm) a nízkoprofilové pneumatiky obuté na devatenáctipalcová kola společně s tužšími tlumiči znamenají, že tohle auto je dost nepohodlné na čemkoli, co není hladká silnice. Jinak vás bude otravovat neustále pohupování a natřásání karoserie, sem tam nějaká větší rána od výraznějších děr. Nepamatuji za poslední rok dva jiné auto s tak extrémně tvrdým podvozkem. Na druhou stranu, někde na hladkém okruhu nebo okresce s dokonalým nebo téměř dokonalým povrchem auto krásně drží stopu.

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo

Síla motoru se přenáší prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky S tronic na všechna čtyři kola. V tomto případě jde o řešení s elektrohydraulickou lamelovou spojkou s preferencí zadní nápravy, tedy de facto to, co má třeba současná octavia nebo superb, totiž Haldex V. generace (respektive nyní BorgWarner, ale to je jen detail). Jízdním vlastnostem pomáhá elektronická uzávěrka diferenciálu EDS.

Možná sterilní, ovšem neskutečně rychlé



Brzdy mají standardně kotouče o průměru 370 milimetrů, za 130 tisíc lze dokoupit kotouče z keramického materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Na limitu se chová RS 3 předvídatelně, a pokud ji srovnáme třeba s BMW M2, tak i lehce sterilně. Audi zkrátka drží stopu a nejenom na suchu, ale i na mokré silnici se snaží projet zatáčku neutrálně, jak jen to jde. Můžete si pomoci humpoláckým škubnutím volantu, ale ani to záď neroztancuje. V každém případě budete hodně rychlí a třeba na okruhu už můžete v půlce oblouku pravou nohou pořádně „zatopit” - RS 3 nebude proti.

Audi RS 3 určitě nebude trhat prodejní rekordy. Jde o specifický automobil pro nadšence, který dovede být převelice rychlý, a třebaže není tak emotivní, jako některé konkurenční stroje, potěší i náročné řidiče. Škoda extrémně tvrdého podvozku, na druhou stranu je nám sympatické, že Audi se nesnažilo o kompromis. Vždyť je to sporťák. Interiér je vzadu dost stísněný a pohodlné není do druhé řady ani nastupování, recenzované auto tak berte jako 2+2místné.

Audi RS 3

FOTO: Petr Horník, Právo