Přiznám se, že nové řadě 5 jsem musel přicházet na chuť, není to prvoplánově hezké auto. Osobně mi chybí dravost a lehká arogance generací E34 a E39, které v rámci „pětkové” řady považuji za nejhezčí. Nová G31 je už prostě velké, trochu rozpláclé auto, kterému ovšem nechybí celková robustnost, image nebo aura drahého auta. Vždyť základ je za skoro 1,4 miliónu korun, a to ještě můžete utratit další statisíce za příplatkovou výbavu.

Světlá kůže u testovaného provedení je líbivá. Samozřejmě, jakékoliv znečištění je v interiéru vidět s o to větší intenzitou (dětem raději nazujte papuče), ale když se podíváte do vyčištěného auta, je to pěkný pohled. Samotný interiér jsme podrobně pitvali v dvojtestu sedanu a vzhledem k tomu, že u kombi je totožný, nemá smysl jej dále popisovat. V kombinaci se dřevěným dekorem a hliníkovými lištami vypadá vskutku krásně.

BMW 530d Touring

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pokud si porovnáte rozměry sedanu a kombi, zjistíte, že kromě výšky jsou prakticky stejně velké, v řádech milimetrů se liší jenom délka, rozvor náprav, šířka nebo rozchod. Však také u kombi je normovaně naměřený prostor pro cestující vpředu totožný s tím, co nabízí sedan (1 034 mm), prostor pro hlavu je ale logicky větší v kombi (996 vs. 977 mm).

Vzadu není tolik místa jako v superbu, ale do řady 5 si pohodlně sednou čtyři dospělí, pro kolena i hlavu je vzadu místa dost. A obě přední sedačky mají několik příjemných masážních programů...

Praktičnost téměř ideální

A pak tu máme kufr. Zavazadelník se základním objemem 570 litrů představuje dobrý průměr, který v segmentu vyšší střední třídy nevybočuje. Audi A6 Avant nabízí jen o pět litrů více. Fantastická je užitečná hmotnost, která v závislosti na motorizaci neklesá pod 720 kilogramů. Všechny varianty pak zvládnou tahat dvoutunové brzděné přívěsy.

Zadní sedadla jsou dělena v ideálním poměru 40:20:40 a sklápět je lze elektronicky. Pod podlahou je pak prostor na drobnosti (notebook, kompaktní fotoaparát), které se vyklápí netradičně vzpěrou a je skryt před nenechavci. Potěší i háčky na drobnosti, chybělo nám jediné - zástrčka na 230 V.

Páté dveře lze tlačítkem nejenom zavřít, ale zároveň můžete i zamknout celý automobil. A okno pátých dveří lze otevřít samostatně; víko se otevírá i specifickým kopem pod nárazník. Z hlediska praktičnosti je řada 5 Touring vybavena velice dobře.

Třílitrový naftový šestiválec



BMW u řady 5 rezignovalo na přímo řazené převodovky, šestistupňový „manuál” dostanete výhradně k nejslabšímu 520d s dvoulitrovým čtyřválcem (190 k). Všechny ostatní verze mají osmistupňový automat ZF, který je jako obvykle skvělou volbou. Tiché, jemné a rychlé řazení s bohatě dimenzovanými spojkami, které bez cukání zvládnou i popojíždění v koloně a nadto účinné a skoro neuvěřitelné snižování otáček motoru.

Vždyť při devadesátce zaznamenáte zhruba 1000 otáček, 130 km/h znamená jen o 500 více a třeba taková stosedmdesátka odpovídá jenom dvěma tisícům otáček. To jsou skvělé hodnoty, navíc převodovka nemá problém při prudším sešlápnutí plynu podřadit o tři stupně. Tohle fungovalo už v minulé generaci a funguje to i nyní. Verze 530d není rozežraná. Klidná jízda znamená spotřebu pod sedm litrů, spěchající manažeři budou jezdit zhruba za osm. Na manažerské kombi skvělé hodnoty.

BMW dlouhá léta platilo za „sportovní” volbu prémiových německých sedanů/kombi, Mercedes byl zaškatulkován coby komfortnější varianta a Audi bylo někde mezi. To už platí v případě řady 5 jenom, když si pořídíte verzi s poháněnou zadní nápravou, u většiny prodávaných 4x4 verzí se to do značné míry stírá. V případě manažerského kombi je to vlastně jedno, protože s pohonem xDrive je univerzálnější a majitelé, kteří často potřebují vyjet, i když se venku žení čerti, to uvítají.

V té současné řadě 5 spíš oceníte výborné sedačky s masážní funkcí, pokročilé jízdní asistenty a perfektní multimediální systém s navigací, která funguje skutečně on-line a od spousty dopravních komplikací vás jednoduše odkloní (i když ne vždy, při pondělní jízdě skrz ucpanou Prahu se nás snažila navést do jednoznačně ucpané ulice).

V té současné řadě 5 spíš oceníte výborné sedačky s masážní funkcí, pokročilé jízdní asistenty a perfektní multimediální systém s navigací, která funguje skutečně on-line a od spousty dopravních komplikací vás jednoduše odkloní (i když ne vždy, při pondělní jízdě skrz ucpanou Prahu se nás snažila navést do jednoznačně ucpané ulice).

Aktivní navigování funguje vskutku dobře a tam, kde navigace od ostatních automobilek nemají potřebné informace o hustotě dopravy, tam už BMW přepočítává a hledá. Je v tom dobré jako bezplatná aplikace Waze, kterou si stáhnete do toho nejobyčejnějšího telefonu s Androidem.

Nekompromisní podvozek, tuhá karoserie



BMW řady 5 samozřejmě výtečně jezdí. Tuhá karoserie, špičkový podvozek s předními lichoběžníkovými závěsy a zadním víceprvkovým zavěšením, spoléhající na adaptivní tlumiče, si poradí s lecjakou nerovností. Na 19” kolech byl komfort odpružení příkladný a jistotu podvozek zachovával i při rychlejších dálničních průjezdech. Tady je to bez kompromisů.

Dříve testované provedení bez pohonu všech kol nám přišlo zábavnější, ale xDrive vám u tohoto auta, které je převážně určeno pro svižné přesuny na dálnicích, vymlouvat nebudeme. Kromě vyšší ceny příplatkových prvků není objektivně tomuto provedení moc co vytknout, výkon i způsobem, jakým vám jej servíruje, verze 530d bohatě stačí, ještě silnější 540d s týmž řadovým šestiválcem (ovšem výkonem 320 koní), je takovou třešničkou na dortu. Ale pěkné svezení patrně nabídne jakýkoliv motor v nabídce řady 5, klidně obyčejný čtyřválec.