Ti, kdo si kvůli svému řidičáku skupiny B mohou pořídit maximálně malý skútr (tzn. do 125 ccm a 11kW), řeší na výpadovkách nebo městských okruzích nepříjemnou potíž – ve vyšších rychlostech už jejich stroje nestačí autům. S tím bohužel souvisí i potenciálně nebezpečné situace. Jde o hlavní argument, pro který se vyplatí koupit si něco výkonnějšího než „stopětadvácu“. Ani testovaná Vespa 300ie GTS Super samozřejmě nebyla stvořena pro dálnice, ovšem rychlost 130 km/h udrží i v kopci.

Revírem strojů ze stáje Vespa bylo a je město. Fronty před semafory prosviští díky malým kolům tak rychle, jako by v ní vůbec nestáli ti, kdo na jednostopé stroje neberou žádné ohledy. A podobně efektní může být i start na zelenou. Motor nabízí 21 koní a až do cca 60 km/h je nekompromisní.

Vespa 300ie GTS Super

FOTO: Petr Kološ

Vespa 300ie GTS Super

FOTO: Petr Kološ

Dobře jezdí, dobře brzdí



Brzdy fungují slušně od okamžiku, než získáte pocit, že označení „GTS Super“ souvisí s rychlou jízdou – pak si budete přát alespoň další pístek do brzdiče, ideálně celý kotouč navíc. V této souvislosti je vhodné zmínit, že skútr kromě povinného ABS disponuje i protiprokluzovým systémem ASR. Zkušenější jezdci ocení především to, že jeho vypnutí není třeba potvrzovat po každém nastartování.

Vespa 300ie GTS Super

FOTO: Petr Kološ

Majitelé skútrů Vespa se často nepovažují za tradiční motorkáře. Někteří z nich jdou raději třeba do galerie než do hospody. Jsou jiní, a je tedy otázka, jak moc bude „vystajlované“ slečny v šatech a pány v oblecích mrzet, když jejich nejnovější Vespa 300ie GTS Super na semaforech neztichne tak, jako většina aut kolem.

Nebudou se cítit nepatřičně proto, že jejich moderní stroj neumí to, co okolní vozidla? Diktátu doby, tedy stop-start systémům totiž zatím stihly podlehnout jen vespy menších objemů. Běžnému motorkáři samozřejmě stop-start systém chybět nebude, ovšem ten taky nepije „kafe latte“ a baví se zpravidla jinými věcmi než expozicemi konceptuálního umění.

Vespa 300ie GTS Super

FOTO: Petr Kološ

Ikona tehdy i nyní



Vespa pochopitelně dobře zná svou cílovku – proto je taky v nabídce svítivě zelená nebo matně žlutá verze. A s dobou jdou také třeba USB zásuvkami nebo diodami v pozičních světlech. Pokud jde o LED osvětlení, mohl být výrobce klidně velkorysejší. Pomineme-li jejich použití pro směrová světla nebo zadní svítilnu, tak pod sedlo by klidně stačila jedna jediná obyčejná žárovka. Tento povzdech se ale v testech objevuje už několik let. Dobře se ví i o tom, že pod sedlem konkurenčních strojů je víc místa.

Skútry Vespa patří bez debat mezi ikony, a proto se samozřejmě nikdo nediví tomu, že stojí o něco víc než konkurenční výrobky. S tím mimo jiné souvisí i to, že značka musí důsledněji pracovat se svým kreditem. Do jisté míry to snižuje riziko, že se k vám v případě potíží obrátí zády. Pořídit si Vespu tedy svým způsobem znamená sázku na jistotu – a to jak z hlediska image, tak jízdních zážitků.

Vespa 300ie GTS Super

FOTO: Petr Kološ