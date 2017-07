Nemá smysl debatovat o tom, zda Octavia RS je nebo není sportovní model. Pro majitele pětisetkoňového kupé to bude praktické a rychlejší auto, jiným - včetně autora článku - pak 245 koní připadá plně postačujících.

Otázkou samozřejmě je, k čemu chcete uvedený model používat. Pro každodenní užití, s vyjetím dvakrát do roka na závodní okruh, je daná porce výkonu skutečně dostačující. Ani bych se nedivil, kdyby testované provedení s manuální převodovkou mělo koní 260, zejména v rychlostech do nějakých 200 km/h jde díky velkému a snadno dostupnému točivému momentu (370 Nm) opravdu o velmi rychlé auto.

Ano, Leon Cupra s podobnou cenovkou má výkon rovných 300 koní, pro každodenní jízdu je ale lepší praktičtější octavia. Jenom vám nesmí vadit, že jich každý den potkáte na silnici hned několik.

245 koní a mechanický samosvor



Srdcem verze RS 245 je čtyřválcový benzínový motor TSI naladěný na 180 kW (245 k) a 370 Nm v rozsahu 1600 až 4300 otáček. Pokud si myslíte, že k navýšení výkonu o 15 koní došlo pouze přeprogramováním řídicí jednotky a novým výfukem, nemáte pravdu. Nové je sání i vstřikování (dříve kombinace přímého a nepřímého, nyní je vstřik paliva výhradně přímý). Modifikované je turbodmychadlo a písty. Rozsah změn je velice překvapivý, skoro se až nabízí otázka, zda Škoda nechystá ještě nějakou výkonnější verzi - třeba takové RS 275.

RS 245 dostanete jako liftback i jako kombi, s manuálem nebo za příplatek padesát tisíc s DSG (typ DQ381). To už nemá šest rychlostních stupňů, nýbrž sedm.

Manuální převodovka se k tomuto provedení hodí více, a byť ve sprintu z klidu budete s DSG o trochu rychlejší, v pružném zrychlení 100-160 km/h jsme naměřili totožnou hodnotu oběma verzím - rovných osm sekund.

Verze RS 245 má černé kryty vnějších zpětných zrcátek, černé písmeno V na masce chladiče; na pátých dveřích vidíte lichoběžníkové koncovky výfuku. Už po prvním nastartování zbystříte, RS 245 má totiž emotivněji naladěnou výfukovou soustavu. Není to žádný řev, který by v noci budil sousedy, ale říznější „kovový” projev.

Nelíbilo se nám „napasování” na obě koncovky, z některých úhlů to vypadá, jako kdyby byl konec výfuku špatně nasazený. Otravný uměle vytvářený zvuk motoru se dá ztlumit, nově má samostatné nastavení a v „ekologickém” režimu posádku moc neobtěžuje. Zcela deaktivovat lze, když rozpojíte kabel od generátoru umístěného pod předním oknem; návody, jak to udělat, jsou na internetu.

Sportovní podvozek snižuje karoserii eresa oproti běžným modelům této řady o 15 mm. Rozchod zadních kol je o 30 mm širší než u předchozího RS 230. Standardně dodávaná kola z lehké slitiny v černém designu jsou devatenáctipalcová (rozměr pneu: 225/35 R19). Zda se vám kola s pěti velkými otvory líbí (měla je i minulá RS 230), necháme na vás. Mimochodem, jiná než tato kola k „dvěstěpětačtyřicítce” nedostanete.

Výkon motoru se přenáší výhradně na kola přední nápravy. Při přehnaně prudkém rozjezdu na mokru uslyšíte od podvozku hromové rány, samotné průjezdy zatáčkami zlepšuje sériově dodávaný elektrohydraulicky ovládaný samosvorný přední diferenciál VAQ, který k žádné jiné octavii nedostanete. V rychleji projížděných zatáčkách pocítíte, jak samosvor pracuje a na vnější (nezatížené) kolo přenáší sílu motoru.

ESP zcela nevypnete



Co za to? Budete rychlejší než se standardní Octavií RS, které by ve stejné rychlosti pískaly přední pneumatiky a ani byste nemohli tak brzy, a tak razantně zrychlovat. VAQ spolupracuje se systémem XDS+, který přibržďuje vnitřní kolo. Samotnou svornost lze nastavit - v nabídce je normální a sportovní režim s agresivnějšími reakcemi.

Elektronická stabilizace je dvoustupňově vypínatelná, ale nikdy se nevypne zcela - ovšem míra zásahu nepřichází přehnaně brzy.

Octavia RS 245 má přeci jenom delší karoserii s většími převisy než třeba Golf GTI nebo Leon Cupra, při rychlé jízdě od ní také neočekávejte podobně agresivní projev jako třeba od Focusu RS.

Sportovní verze octavie je přeci jenom spíše rychlé auto pro každodenní využití než stroj, se kterým byste chtěli pilovat průjezdy zatáčkami na samém limitu adheze pneumatik.

Škoda Octavia RS 245 - tohle není zrovna hezký pohled...

Škoda Octavia RS 245

Dvoulitrové TSI naladěné na 180 kW neboli 245 koní samozřejmě nabízí snadno dostupný výkon, kdy do 4300 otáček neklesne točivý moment pod svůj vrchol (370 Nm). V praxi je vynikající dynamika pod hranici 200 km/h. Není to samozřejmě ryze sportovní auto, se kterým se na hoškovickém letišti na nepoužívané dráze proháníme rychlostmi přes 300 km/h (Audi R8 V10 Plus).

S nejvýkonnějším er-esem se nám mety 250 km/h dosáhnout nepodařilo. V případě přímo řazené převodovky jsme se dostali na 235 km/h (a 5900 otáček na pátý stupeň).

Škoda Octavia RS 245

Samotné zpřevodování se od běžné Octavie RS trochu liší, stálý stupeň je stejný, nicméně od třetího stupně má RS 245 převody nepatrně delší. V praxi to znamená, že dvojku „roztáhnete” na 102, trojku na 142 a čtyřku na 194 km/h. Devadesátikilometrová rychlost na nejvyšší převodový stupeň znamená 1900 otáček, sedmistupňové DSG točí při stejné rychlosti 1500 otáček.

Dlouhodobá spotřeba kolem třinácti litrů



Dlouhodobá spotřeba po pěti stovkách ujetých kilometrů v našem případě dosáhla 13 litrů, při dravější jízdě pak sedmnáct. Na jednocifernou hodnotu se při plynulé jízdě dostanete, pod osm to ale skutečně nebude.

Octavia RS 245 je tím nejzábavnějším, co automobilka s okřídleným šípem ve znaku nabízí. Není to ultimativní auto ve stylu Hondy Civic Type-R nebo Focusu RS, zároveň neprobouzí tolik emocí jako Cupra či GTI. Kombinace rychlosti-praktičnosti a vyspělého podvozku s komfortním projevem je ovšem mimořádná. Proti verzi s výkonem 230 k připlatíte 75 tisíc korun, dostanete ale řidičsky lepší automobil.

Škoda Octavia RS 245

