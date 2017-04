Vnější vzhled Volva V90 jsme chválili už v první recenzi, model s přídomkem Cross Country úroveň skandinávského pojetí posouvá ještě dál. Tohle není jen oplastované kombi, vyzařuje z něj dobrodružný charakter a robustnost.

Poslední „kroska” je vyšší skoro o šest centimetrů proti běžné V90 a nabídne tak světlou výšku 210 milimetrů. To je více, než kolik nabízejí mnohá SUV. Všechny verze Cross Country mají standardně pohon všech čtyř kol.

Interiér je pak totožný s ostatními současnými modely postavenými na platformě SPA. Znamená to mimo jiné fantastické sedačky s možností několika druhů masáží (vpředu), pravé dřevo nebo obří středovou obrazovku, na které ovládáte cokoliv od teploty interiéru po navigaci či hudbu pouštěnou třeba přes Spotify.

Kvalita interiéru snese srovnání s Audi, což je mezi luxusními kombíky nekorunovaný král z hlediska kvality zpracování a výběru materiálů, a v některých ohledech jej i překonává. Nesmíte si ale zvolit zcela tmavý interiér.

Vzdušná, velká kabina

Kabina je velice vzdušná, prostorná a z hlediska prostoru pro posádku či náklad nemá slabé místo. Vzadu navíc můžete vykouzlit integrovaný podsedák pro převoz dětí od zhruba čtyř let. Luxusní je také nastavení klimatizace pro druhou řadu, děje se tak prostřednictvím samostatného displeje.

Zavazadlový prostor má pravidelný tvar, na délku měří metr, takže to by mělo uspokojit běžné potřeby majitelů. Zadní sedačky pochopitelně můžete sklopit, základní objem činí 560 litrů, se sklopenou druhou řadou pak 1526 litrů. Chybělo nám jediné: zásuvka na 230V, která se hodí, pokud chcete rychle nabít notebook či telefon. Není ve standardní výbavě recenzovaného modelu, ale za šest tisíc korun si ji lze dokoupit.

Volvo V90 D5 Cross Country: české zastoupení začalo na svá novinářská auta dávat registrační značky na přání. Celý týden jsem si s registrační značkou 001 VOLVO připadal jako hlupák. Ale mají i něco horšího: 007 VOLVO.

Neodpustíme si negativní komentář k navigačnímu systému. Samotné zadání cíle cesty nebo zobrazení na displeji mezi otáčkoměrem a rychloměrem je přehledné a nelze mu mnoho vytknout.

Co nám ale vadilo byl nepříjemný ženský hlas navigace, zejména nadužívané a divně intonované slovo „ihned” a „při-pra-vte se”. Jistě, je to detail, ale u auta s takto vysokou cenovkou nikoliv nevýznamný. Také nás neustále rozčilovalo, že navigace neukazuje kilometrový dojezd do cíle, to je společně s dojezdovým časem ta nejdůležitější informace. Dojezd v kilometrech se nakonec dozvíte, ale je nesmyslně schovaný v jakémsi podmenu.

V nabídce pro nová volva jsou, jak víte, výhradně čtyřválcové agregáty. Pokud chcete V90 CC s dieselovým motorem, máte na výběr buď verzi D4 (190 k a 400 Nm), nebo zkoušenou D5 s 235 koňmi (173 kW) a 480 Nm točivého momentu.

Od nějakých dvou tisíc otáček tento motor, přeplňovaný dvěma turbodmychadly, výrazně zatahuje, a pokud se budete pohybovat ve středních otáčkách, pojedete velice svižně. Vynikající volba. Jediné, co nám vadilo byla zcela neprémiová motorická hlučnost, nejvíce projevovaná samozřejmě u nezahřátého agregátu. Ale i poté bylo zřejmé, že tady se Volvo mohlo snažit více.

Dlouhodobá spotřeba se po dvou tisících ujetých kilometrů ustálila na rovných devíti litrech. Vzhledem k pětimetrové délce, automatické převodovce a pohonu všech čtyř kol je to vlastně slušná hodnota. Hodně pomáhá osmý stupeň automatické převodovky, jejímž dodavatelem je japonský Aisin. Na devadesátku točí motor 1500 otáček, dálniční maximum je pak zvýší na stále výtečné dva tisíce.

Na sportování moc není

Vyšší profilové číslo pneumatik a vzduchové odpružení zadní nápravy společně s aktivními tlumiči přinášejí velký komfort i na rozbitých cestách. A to mělo zkoušené Volvo obří 20palcové pneumatiky. I na nich je ale jízda plavná, tlumiče krásně drží tuhou karoserii. Menší problém přijde pouze, pokud budete mít chuť si ranní prázdnou okresku projet svižnějším tempem.

Podvozek a řízení i v zapnutém sportovním režimu, který více preferuje zadní nápravu, náhle začnou reagovat zvláštně a nechce se jim zatáčet. Také řízení vám moc nepoví o tom, kolik předním kolům zbývá trakce. Je to trochu, jako když budete nutit ragbistu cvičit balet.

Naprosto vynikající jsou pak Full led světlomety, které výrazně zkvalitňují noční jízdy a přinášejí i více bezpečí. A když už jsme u té bezpečnosti, je to volvo, takže už v základní výbavě dostanete kompletní balík všech bezpečnostních asistentů, z nichž většinu, ne-li všechny nabízí i konkurence. Volvo ale nadto nabízí mimořádně tuhou karoserii z vysokopevnostní oceli a rovněž v nárazových testech patří k premiantům.

Bezmála půldruhého miliónu za nejlevnější V90 CC je samozřejmě hodně. Pokud ale nechcete velké SUV, je to vynikající volba - komfortní, bezpečná, stylová. Prodejní cena není vyšší než u německé prémiové konkurence, v případě popisovaného modelu ale dostanete i malý bonus v podobě typicky skandinávské elegance a trochu jinak orientované image celé automobilky.

