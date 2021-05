Ženevský autosalon se vrátí příští rok, ovšem se změnami

V roce 2022 se ale autosalon konat má, uvádí britský web Autocar s odkazem na potvrzení organizátorů. Bude to 91. ročník a bude probíhat o něco dřív než dosud – mezi 17. a 27. únorem 2022. Vystavovatelé se můžou hlásit už nyní, ovšem zatím žádná automobilka svůj zájem účastnit se nepotvrdila.

Zmíněný nový koncept má být „vzrušující evolucí” a „zásadní změnou” oproti tomu, jak se autosalon konal v minulých letech. Co to konkrétně znamená, zatím není známo, ale očekává se, že v roce 2022 autosalon proběhne alespoň v základních rysech normálně – tedy že lidé a novináři přijedou do Ženevy a budou si moci nová auta zblízka prohlédnout.