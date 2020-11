Škoda pustí vlajkovou loď na Slovensko, Češi díky tomu nepřijdou o praktické překvapení

Vlajková limuzína Škody Auto se poprvé bude vyrábět mimo Českou republiku. Příští generace superbu bude od roku 2023 vznikat poblíž Bratislavy spolu s novým Volkswagenem Passat. Automobilka to v pátek potvrdila poté, co tento krok během týdne odmítala komentovat. A rovněž poté, co prvotní zákulisní informace vzbudily emoce.