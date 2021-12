Sedan DS 9 dostal už třetí variantu plug-in hybridu

Do současné chvíle se vlajková loď DS 9 nabízela i s dvojicí plug-in hybridních pohonů označených jako E-Tense 225 a E-Tense 360, označených podle výkonu. V DS si ovšem řekli, že nabídku nově doplní i o další verzi, která zefektivní hlavně čistě elektrickou jízdu.

To, čím by měl vůz přesvědčit ke koupi v této motorizaci, je pak především zvýšená kapacita akumulátoru, která nově nabídne 15,6 kWh oproti 11,9 kWh u ostatních verzí. Dle metodiky WLTP to bohatě stačí na dojetí více než 60 kilometrů kombinovaně nebo až 70 kilometrů ve městě.