S dítětem v autě: Pozornost řidiče rozptylují hlavně ty nejmenší, v létě riziko nehody stoupá

Podle dat Portálu nehod se v České republice v letech 2010 až 2021 stalo 55 152 nehod šetřených Policií ČR, při kterých bylo v automobilu alespoň jedno dítě ve věku do 17 let.

„K největšímu počtu karambolů na silnicích, 22 678, přitom došlo, když bylo na palubě alespoň jedno dítě ve věku do pěti let,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Portál nehod se podíval na příčiny nehod, při nichž figuruje jako spolujezdec alespoň jedno dítě. Z analýzy jednoznačně plyne, že dítě ve voze ovlivňuje to, proč bouráme. Čím mladší dítě vezeme, tím dominantnější příčinou nehody je způsob jízdy.

U nehod, kde bylo spolujezdcem dítě ve věku do pěti let, je to příčinou u více než 48 % karambolů. Naopak u řidičů, kteří vezou starší děti a teenagery, se zvyšuje podíl nehod zaviněných rychlou jízdou, která patří k hlavním příčinám nehod i bez dětí na palubě.