Rolls-Royce má chystat elektrickou limuzínu

Rozhodnutí postavit první elektromobil údajně přišlo poté, co generální ředitel společnosti Roll-Royce Torsten Müller-Ötvös potvrdil, že firma nebude vyrábět hybridní ani plug-in hybridní vozy a rovnou se vrhne do elektromobility.

„Musíme dělat chytrá rozhodnutí o tom, kam investujeme své peníze. Pro větší automobilky může být dobré pracovat na hybridech a jiných technologiích. My ale musíme učinit jiné rozhodnutí,“ řekl dříve Autocaru Müller-Ötvös. Od roku 2003 by tak měli Britové nabízet i jinou alternativu pohonu než motor V12.

Zajímavý příběh se v Británii vypráví i okolo potencionálního názvu prvního elektrického Rolls-Royce. Koncem roku 2020 totiž BMW u německého patentového úřadu nechalo zaznamenat nový název Silent Shadow, který by se pro elektromobil náramně hodil, a navíc by odkazoval na legendární Rolls-Royce Silver Shadow vyráběný v mezi lety 1965 a 1980. Název v překladu znamená „stříbrný stín“, elektromobil by se tak v překladu jmenoval „tichý stín“.

Zdroje Autocaru dále uvádějí, že přechod na elektřinu odstartuje u Rolls-Royce novou éru, která by se měla týkat i jednoho ze současných nejúspěšnějších modelů značky, velkého SUV Cullinan. Do poloviny tohoto desetiletí by se totiž i pod jeho kapotou měl objevit elektromotor. Sloužit by měl jako konkurence pro Bentley nebo Maybach. Obě tyto automobilky už vývoj elektrických SUV potvrdily.