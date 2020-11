Přesun Škody Superb na Slovensko má zachránit budoucí fabii kombi i výrobu kodiaqu v ČR

Výroba SUV Škoda Kodiaq zůstane v České republice, vyrábět se bude nadále v Kvasinách na Rychnovsku. Dříve se spekulovalo o možném přesunu jeho výroby do Německa. Nadále se bude vyrábět i Fabia ve verzi kombi. Uvádí to ČTK s odvoláním na důvěryhodný zdroj. Zároveň potvrdil, že se výroba nové generace modelu Superb přesune do Bratislavy, kde se bude vyrábět spolu s Volkswagenem Passat. Vývoj obou aut bude v Mladé Boleslavi.