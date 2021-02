Potřebujeme miliony nabíjecích stanic, naléhají automobilky na EU

Evropská unie by měla stanovit závazný cíl vybudovat jeden milion veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2024 a tři miliony do roku 2029. Evropské komisi (EK) to ve čtvrtek ve společném dopise napsalo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), spotřebitelé a sdružení za udržitelnou dopravu. Je to podle nich nezbytné k tomu, aby spotřebitelé nabyli důvěry k přechodu na novou technologii.